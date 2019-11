CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO-ALTO ADIGE * PACCHER INCONTRA IL PRESIDENTE FAVERO: « GLI ALPINI SONO UN CORPO LA CUI STORIA SI LEGA INDISSOLUBILMENTE A QUELLA DELLA NOSTRA TERRA »

Il Presidente dell’Associazione Alpini, Sebastiano Favero, incontra il Presidente Paccher. -Paccher: “Le Associazioni sul territorio sono un presidio per la Comunità”.

Il Presidente Roberto Paccher ha accolto questa mattina, in Consiglio regionale, il presidente dell’Associazione Nazionale Alpini Sebastiano Favero, il suo vice Alfonso Ercole e il presidente provinciale Maurizio Pinamonti. Una visita di cortesia, durante la quale il Presidente Paccher ha voluto ringraziare i vertici dell’Associazione per quanto tutti coloro che vi si riconoscono fanno per la comunità:

“Gli Alpini sono un corpo la cui storia si lega indissolubilmente a quella della nostra terra e sono moltissimi i trentini che ne fanno parte, una macchina del volontariato che ha uno straordinario valore sociale e che è parte fondamentale di quel tessuto sociale che rappresenta la forza della nostra Comunità. Oltre a quanto viene fatto nei momenti di necessità e emergenza – ha detto il Presidente Paccher, ricordando i tanti interventi nelle zone colpite da calamità naturali – nei nostri paesi rappresentano spesso un punto di riferimento.

Soprattutto nelle piccole realtà, non è infrequente che sia la stessa sede dell’Associazione Alpini locale a rappresentare quel luogo dove ritrovarsi e dove viene rafforzato il senso di appartenenza e si rafforzano i legami all’interno della collettività stessa”.