FMST – FONDAZIONE MUSEO STORICO TRENTINO * “LA STORIA DI TRENTO“: « UN INCONTRO PER RACCONTARE FORME E MODI DI UNA CITTÀ (5/12 – 17.00) »

11.15 - martedì 5 dicembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Martedì 5 dicembre 2023, alle ore 17.00 nella Sala stampa di Palazzo Geremia in via Belenzani 20 a Trento, si tiene il secondo appuntamento del ciclo di incontri “Nord, Sud, Ovest, Est. Coordinate di una riflessione tra musei e storia”, proposto dalla Fondazione Museo storico del Trentino in occasione del suo centenario.. Il titolo di questo incontro è “La storia di Trento. Forme e modi per raccontare una città”.

Il ciclo si compone di cinque seminari, organizzati nell’ambito delle iniziative per i 100 anni del Museo storico di Trento: momenti di riflessione in cui le vicende del Museo, i suoi interessi di ricerca e il suo patrimonio si intrecciano con la storia del Trentino. Un territorio visto nel contesto nazionale italiano strutturatosi a partire dall’esperienza del Risorgimento, a cui è stato dedicato l’appuntamento dello scorso 26 ottobre, e nella sua dimensione urbana rappresentata dalla città di Trento, dove è collocata la sede della Fondazione e dove è nato il Museo del Risorgimento, il prossimo 5 dicembre; nel 2024 si affronterà il tema della collocazione del territorio trentino entro lo spazio alpino, la sua partecipazione alle vicende del Tirolo storico e infine i suoi rapporti con la Mitteleuropa.

L’appuntamento del 5 dicembre, intitolato La storia di Trento. Forme e modi per raccontare una città, è dedicato ad una riflessione sulla storia di Trento, in particolare alle sue trasformazioni otto e novecentesche, e vuole essere un’opportunità per aprire un dialogo multidisciplinare tra chi si occupa della riflessione sul passato del Trentino e di Trento.

Nella lectio magistralis, la professoressa Cristiana Volpi illustrerà alcune tappe della modificazione di Trento a partire dall’abbattimento delle mura, ripercorrendo i dibattiti e le proposte che animarono la cittadinanza e i suoi gruppi dirigenti negli snodi decisivi della forma urbana. Volpi è professoressa associata del Dipartimento di Ingegneria civile e meccanica dell’Università di Trento, si occupa di Storia dell’architettura contemporanea, con particolare riferimento all’Italia, alla Francia e ai territori dell’ex impero asburgico. Da anni si interessa al caso della città di Trento e collabora con altre istituzioni locali.

Seguirà la tavola rotonda, che è stata immaginata come occasione per mettere in dialogo interlocutori tra loro diversi, ascrivibili alle macrocategorie di chi raccoglie, chi studia, chi divulga, non tralasciando la cornice istituzionale entro cui questi attori si muovono. Interverranno Franco Cagol, direttore dell’Archivio storico del Comune di Trento; Federico Duca, creatore e responsabile della pagina Instagram “Trentino History”; Massimo Rospocher, direttore dell’Istituto storico Italo Germanico di FBK e responsabile dell’applicazione dedicata alla scoperta di Trento “Hidden City”; Elena Tonezzer, responsabile del settore di ricerca dedicato alla storia di Trento nella Fondazione Museo storico del Trentino, curatrice di esposizioni temporanee dedicate alla storia della città. La tavola rotonda sarà coordinata da Mirko Saltori, della Fondazione Museo storico del Trentino.