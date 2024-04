FIMMG – ROMA * ACN 2019-2021: « APPROVATALA MOZIONE FINALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE »

15.48 - sabato 6 aprile 2024

Si sono svolti il 6 e 7 aprile la Segreteria e il Consiglio Nazionale di FIMMG all’indomani dell’entrata in vigore dell’ACN 2019-2021 per il quale è stata espressa grande soddisfazione e a cui è stata dedicata attenzione in previsione del riconoscimento degli arretrati e della redazione dei prossimi accordi regionali.

Il Consiglio Nazionale della FIMMG riunito a Roma in data 6 Aprile 2024 presso l’Hotel NH Vittorio Veneto a Roma, sentita la relazione del Segretario Generale Nazionale, Silvestro Scotti,

la approva.

Il Consiglio Nazionale

prende atto con soddisfazione dell’entrata in vigore dell’ACN 2019-2021 a seguito dell’intesa sancita dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 4 aprile 2024, ratificandone i contenuti che sono il risultato di un lungo percorso condiviso con coerenza dal nostro Sindacato negli ultimi anni, soprattutto in tema di ruolo unico e organizzazione in team dell’assistenza capillare degli studi dei medici di medicina generale.

Il Consiglio Nazionale

plaude in particolare alla piena concretizzazione del ruolo unico che, attraverso la valorizzazione dell’attività oraria, realizza il tempo pieno ovvero la massimizzazione del trattamento economico fin dall’accesso alla professione. Inoltre tale novità è un’opportunità di supporto all’attività fiduciaria, gravata dalle crescenti esigenze assistenziali dei nostri pazienti, attraverso il superamento della sola attività indifferibile verso nuove progettualità riferibili ai pazienti cronici, fragili, domiciliari.

Il Consiglio Nazionale

sottolinea la valorizzazione che il nuovo ACN ripone nello studio privato del medico di medicina generale, riconosciuto dal cittadino quale presidio del Servizio Sanitario, conferendogli nuove possibilità di utilizzo integrato con altre professionalità della salute consolidando e sviluppando il principio della vera capillarità dell’assistenza e del lavoro in team, anche in rapporto alle case della comunità.

Il Consiglio Nazionale

prende atto della necessità di accelerare e concludere a livello regionale le trattative per la stesura degli AIR, in particolare per la realizzazione delle AFT, premessa indispensabile al contributo funzionale dei nuovi incarichi a Ruolo Unico dal prossimo anno per preparare la medicina generale alle sfide assistenziali future.

Il Consiglio Nazionale

ritiene inoltre prioritario che le sezioni regionali e provinciali della FIMMG mettano in atto ogni strategia necessaria alla realizzazione delle norme ad immediata vigenza, a partire dall’erogazione degli arretrati che deve avvenire entro 60 giorni dall’approvazione dell’ACN del 4 aprile 2024, prevedendo di conseguenza l’adeguamento a regime di tutte le quote capitarie e orarie della medicina generale.

Il Consiglio Nazionale

ringrazia il Segretario Nazionale Silvestro Scotti e l’Esecutivo Nazionale per il lavoro svolto e per il risultato ottenuto con la firma dell’ACN, estende tale ringraziamento alla SISAC, al Comitato di Settore, al Governo e alla Conferenza Stato Regioni per la rapidità della sua definitiva approvazione, a soli 56 giorni dalla firma. Analogamente chiede con forza alle istituzioni preposte la tempestiva emanazione del nuovo Atto di Indirizzo per addivenire alla stipula dell’ACN 2022-2024 entro la fine dell’anno.

Il Consiglio Nazionale

apprende con orgoglio i risultati del sondaggio IPSOS sull’apprezzamento della Medicina Generale da parte dei cittadini, il cui giudizio è positivo per più del 70% degli assistiti, rispetto al generale apprezzamento per il SSN che non arriva al 50%. Dà mandato all’esecutivo di promuovere azioni di comunicazione e diffusione di tali dati in vista della giornata mondiale del medico di famiglia del 19 maggio.

Il Consiglio Nazionale

si unisce al dolore della famiglia di Giovanni Longatti, già segretario provinciale FIMMG di Sondrio, per la perdita della figlia Silvia scomparsa durante la missione a Kabul nell’adempimento del proprio dovere e promuove la raccolta fondi destinata a Emergency presente sullo stesso sito.

Approvata all’unanimità