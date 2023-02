FDI – TRENTINO * FIEMME E FASSA: « COSTITUITO IL NUOVO CIRCOLO TERRITORIALE, CON DALPALÙ – GEROSA – ZANETTI – MORANDINI – SORCI »

14.34 - lunedì 13 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

COMUNICATO STAMPA – COSTITUZIONE CIRCOLO DI FIEMME E FASSA DI FRATELLI D’ITALIA

È con grande soddisfazione che annunciamo la nascita del “Circolo di Fiemme e Fassa” di Fratelli d’Italia.

Un passo importante che testimonia non soltanto il consolidamento di Fratelli d’Italia in Provincia di Trento, ma soprattutto la fiducia che molti amministratori locali, imprenditori, professionisti, lavoratori dipendenti e pensionati hanno riposto nei confronti del partito guidato da Giorgia Meloni.

Sempre più persone si stanno avvicinando a Fratelli d’Italia, ed abbiamo voluto dare loro un riferimento concreto, fatto di persone, spesso già presenti nelle istituzioni locali, che in questo modo si mettono a disposizione della comunità delle Valli di Fiemme e Fassa per raccogliere suggerimenti, proposte ed indicazioni.

In occasione della prima riunione del Circolo si è ragionato assieme alla candidata alla Presidenza della Provincia Francesca Gerosa ed al vice commissario del partito Christian Zanetti su alcuni temi di interesse per le valli di Fiemme e Fassa, a partire dal tema più attuale, vale a dire il reperimento del personale sanitario, il ripristino dei servizi sanitari sospesi e la scelta sul nuovo ospedale. Su quest’ultimo aspetto, si è ribadita la necessità che venga garantita un’adeguata informazione ed una successiva consultazione popolare che consenta alle persone di esprimere il proprio parere sulle due ipotesi progettuali.

E’ stata poi ribadita la posizione di Fratelli d’Italia a livello provinciale: leali alla coalizione di centrodestra e convinti della necessità di definire assieme un programma di governo ed individuare un candidato Presidente condiviso.

Il Circolo di Fiemme e Fassa nasce quindi come casa dove praticare la buona politica ed anche come riferimento per tutti coloro che vorranno avvicinarsi a Fratelli d’Italia, sia tesserandosi sia come semplici simpatizzanti. Un luogo di ascolto delle esigenze ed aspettative della cittadinanza e di elaborazione delle iniziative politiche da portate avanti sia in sede locale (Comuni e Comunità di Valle), sia a livello provinciale e nazionale.

Con questo ulteriore investimento sul territorio trentino, Fratelli d’Italia si prepara ad affrontare le prossime importanti scadenze elettorali, certi che il rinnovamento politico iniziato col Governo nazionale possa trovare continuità anche a livello territoriale, garantendo anche a coloro che vivono nelle valli trentine gli stessi diritti di coloro che vivono nel capoluogo.

*

Il commissario del circolo di Fiemme e Fassa Leandro Morandini

la consigliera provinciale Bruna Dalpalù

il segretario organizzativo Massimiliano Sorci