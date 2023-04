UIL TRENTINO * PREVIDENZA COMPLEMENTARE: ALOTTI, « AL VIA LA CAMPAGNA DI RILANCIO DI “LABORFOND”, 100 I DELEGATI IN SALA A MATTARELLO ALL’HOTEL ADIGE »

17.58 - lunedì 17 aprile 2023

Si è svolto presso l’Hotel Adige di Mattarello a Trento l’Assemblea di un centinaio di delegate e delegati della UIL del Trentino per un incontro con la struttura tecnica di Laborfonds con al centro della discussione il rilancio della previdenza complementare e di Laborfonds specificatamente.

Alla dettagliata illustrazione delle modalità tecniche di adesione e delle tante opzioni relative agli anticipi, alle rendite ed ai riscatti da parte dello Staff del Fondo è seguita una comunicazione del Direttore Generale del Fondo dott. Stefano Pavesi, che ha fatto una panoramica del modello finanziario e dei meccanismi gestionali di Laborfonds e dei fondi pensioni, con particolare riferimento alla frenata dei rendimenti del 2022, in conseguenza dell’infiammata dell’inflazione e dell’incidenza dell’impennata del costo delle materie prime e dell’energia sui mercati finanziari.

Sono stati date anche informazioni specifiche riguardo alla ripresa nazionale degli stessi rendimenti nel primo trimestre 2023 che per le diverse linee anche di Laborfonds sono tornati positivi: + 1,07% per la Garantita; +2,70% per la Prudente Etica; +2,77% per la Bilanciata; +4,44% per la Dinamica. Performance fra le migliori in assoluto in comparazione con tutti gli altri competitor, rappresentati per la quasi totalità da Fondi Pensione chiusi, di Settore o Categoria, vista l’originalità del nostro fondo a formula trasversale “territoriale”.

E’ emerso che, al di là della positiva ripresa dei rendimenti dei Fondi, il comparto ha bisogno di alcune misure normative e fiscali per far crescere la platea degli iscritti, sia come soluzione integrativa delle prestazioni pensionistiche delle future generazioni, sia per il rafforzarne il ruolo di attore economico ed investitore. E il Governo Meloni, pressato dai sindacati, ipotizza nella delega fiscale licenziata a marzo alcune misure a questo scopo: migliori agevolazioni fiscali in primis, ma anche la riproposizione del meccanismo di silenzio – assenso per l’adesione ed una campagna diffusa di educazione finanziaria e previdenziale rivolta alle nuove generazioni, che devono pensare all’oggi (retribuzioni) ed al domani (pensioni) in un fragile e preoccupante contesto di precarietà del “lavoro” e reale debolezza del welfare.

Dopo le tante risposte ed i chiarimenti alle domande e questioni poste dalle delegate e dai delegati da parte dei tecnici anche il Segretario della UIL Walter Alotti, presente ai lavori, ha ringraziato lo Staff ed il Direttore Pavesi dell’intensa mattinata di lavoro, utile a comprendere e promuovere sui posti di lavoro le motivazioni previdenziali, economiche e fiscali che rendono utile e conveniente l’adesione dei lavoratori, delle lavoratrici ed anche dei loro famigliari a Laborfonds.