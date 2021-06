COMUNE DI TRENTO * FESTE VIGILIANE: « INDETTA UNA SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI 12 SPAZI PER LA VENDITA TEMPORANEA DI PRODOTTI ALIMENTARI LOCALI, LE DOMANDE FINO AL 17 GIUGNO »

Feste Vigiliane: da assegnare dodici spazi per la vendita temporanea. Selezione aperta fino al 17 giugno.

In occasione delle Feste Vigiliane è indetta una selezione per l’assegnazione di 12 spazi per la vendita temporanea di prodotti alimentari locali, tipici della tradizione gastronomica della Regione Trentino Alto Adige, e di prodotti artigianali non alimentari tipici del Trentino.

Gli spazi, attigui alle aree dove di svolge la manifestazione principale, sono così suddivisi:

• dal 18 al 26 giugno in via SS. Trinità e piazza Dante: 4 spazi per prodotti alimentari e 4 spazi per la vendita di prodotti artigianali non alimentari

• dal 20 al 26 giugno in via del Suffragio: 2 spazi per la vendita di prodotti alimentari e 2 spazi per la vendita di prodotti artigianali non alimentari.

Le domande per partecipare alla selezione vanno presentate entro le ore 12 di giovedì 17 giugno 2021.