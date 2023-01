FDI – CIRCOLO TRENTO * CANDIDATURA PRESIDENTE PAT: BARBACOVI, « CON FRANCESCA GEROSA COMPETENZA AL VERTICE DELLA PROVINCIA »

15.10 - venerdì 13 gennaio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Barbacovi (Circolo FdI di Trento): con Gerosa competenza al vertice della Provincia. Fratelli d’Italia insieme alla sua comunità è pronta a proiettare una migliore realtà trentina.

Anche il Circolo di Trento, insieme a tutti i militanti, è disposto a fare la sua parte per sostenere Francesca Gerosa, la nostra Candidata Presidente proposta in vista dell’appuntamento più importante per il #Trentino.

Una donna certamente capace e politicamente preparata grazie alle competenze acquisite in molti anni, che l’hanno vista impegnata in diversi ruoli di responsabilità sul territorio, dimostrando attenzione verso tutta la comunità, non solo in rappresentanza del nostro Partito e del centrodestra. Siamo certi che Francesca saprà sicuramente favorire la crescita e lo sviluppo del nostro territorio e dei suoi abitanti.

*

Francesca Barbacovi

Commissaria del Circolo di Trento- Fratelli d’ Italia