GPI – TRENTO * MERCATI INTERNAZIONALI: « GRUPPO FRANCESE EVOLUCARE, FORMALIZZATA L’ACQUISIZIONE DEL 96,58% DEL CAPITALE SOCIALE »

18.26 - venerdì 4 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

PERFEZIONATA L’ACQUISIZIONE DEL GRUPPO FRANCESE EVOLUCARE. L’ESPANSIONE DI GPI SUI MERCATI INTERNAZIONALI PROSEGUE, TRAINATA DALLE SOLUZIONI SOFTWARE INNOVATIVE

Formalizzata l’acquisizione del 96,58% del capitale sociale del Gruppo francese Evolucare.

Il Gruppo Evolucare nel 2022 ha registrato Ricavi pari a € 42,9 mln e un EBITDA pari a € 15,7 mln

Il corrispettivo pattuito è pari a circa Euro 109 mln sulla base di un Equity Value per il 100% del capitale sociale fully diluted di Euro 116 mln, corrispondente a un multiplo EV/Adj. EBITDA 2022 di circa 11,0x.

Facendo seguito ai comunicati dello scorso 29 giugno e del 3 luglio, GPI S.p.A. (GPI:IM), società quotata nel segmento Tech Leader di Euronext Milan, rende noto che, in seguito all’assenso del Ministero dell’Economia, delle Finanze e della Sovranità industriale e digitale francese all’investimento, in data odierna è stata formalizzata l’acquisizione, mediante GPI France, società controllata al 100% da Gpi S.p.A., del 96,58% del capitale sociale di Evolucare Investment SAS, società a capo del gruppo francese omonimo.

La residua partecipazione del 3,42% del capitale sociale resta detenuta dagli attuali top manager della società, Philippe Blanco (CEO) e Gauthier Frandon (Direttore Commerciale). Nel contesto dell’operazione è stato definito il nuovo assetto di governance, con la nomina di un supervisory board a maggioranza Gpi e la conferma alla guida del Gruppo di Philippe Blanco nel ruolo di CEO che, supportato dall’intero top management, condurrà il Gruppo Evolucare nel percorso di sviluppo, consolidamento e crescita, così come già determinato nel Business Plan che, tra le altre cose, delinea anche l’integrazione, il consolidamento e la crescita di Evolucare all’interno del Gruppo Gpi.

L’operazione, i cui estremi sono stati ampiamente descritti nel comunicato diffuso il 29 giugno e confermati in sede di closing, si inserisce nel progetto del Gruppo Gpi di crescita nel settore del software per la trasformazione digitale della Sanità e risulta pienamente conforme alle linee guida del Piano Strategico Industriale 2022-2024, finalizzato a consolidare Gpi quale player di riferimento nel settore digital health a livello europeo.

Il corrispettivo pattuito per l’acquisizione del 96,58% del Gruppo Evolucare è di circa Euro 109 mln, determinato sulla base di un Equity Value per il 100% del capitale sociale fully diluted di Euro 116 mln, corrispondente a un multiplo EV/Adj. EBITDA 2022 di circa 11,0x. Le risorse finanziarie sono state attinte dell’aumento di capitale sociale, di Euro 140 mln, che Gpi ha perfezionato nel dicembre 2022 e che ha visto l’ingresso nella compagine sociale di CDP Equity S.p.A. oltre che di importanti investitori istituzionali, sia italiani che stranieri.

Con questa operazione il Gruppo Gpi si espande significativamente sui mercati internazionali con la propria Area Strategica Software, che beneficia di un rilevante incremento dei ricavi (+26%) e dell’EBITDA (+35%) sulla base dei dati pro-forma 2022. Entrano a far parte del Gruppo Gpi 370 persone, tra cui molti specialisti informatici e un significativo settore R&S composto da 100 persone.

IL GRUPPO EVOLUCARE

Storico e primario software provider francese, basato a Le Pecq nelle vicinanze di Parigi, il Gruppo Evolucare è stato fondato nel 1988 dalla famiglia Le Guilcher. Il Gruppo offre un portafoglio integrato di soluzioni software specializzate per il settore healthcare a servizio del patient journey. Attivo in circa 20 paesi, fornisce soluzioni proprietarie a oltre 2.700 clienti, aziende ospedaliere, cliniche pubbliche e private, centri di diagnostica e riabilitazione e a strutture medico-sociali (ad esempio, RSA e residenze per persone disabili) principalmente in Francia e in Germania (per il tramite della società Health Information Management GmbH, recentemente acquisita).

Il Gruppo Evolucare è composto dalla holding Evolucare Investment SAS che detiene integralmente la società operativa Evolucare Technologies SAS che, a sua volta, detiene il controllo diretto o indiretto di altre 14 società presenti in Francia, Belgio, Germania, Spagna, Stati Uniti, Canada, Repubblica Dominicana e Cina.

Nel 2022 il Gruppo Evolucare ha registrato Ricavi consolidati pari a Euro 42,9 mln, di cui circa il 50% ricorrenti, e un EBITDA consolidato adjusted pari a Euro 15,7 mln con EBITDA margin del 37%.