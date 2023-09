“EUREGIO KLASSIKA“ * CONCORSO INTERNAZIONALE DI COMPOSIZIONE: « PER INCENTIVARE E PROMUOVERE LA MUSICA D’ARTE, A TRENTO (20-21/9) »

10.54 - lunedì 18 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il Concorso Internazionale Euregio Klassika è una iniziativa che mira a facilitare la collaborazione e l’incontro del sistema culturale a livello internazionale tra i giovani e le istituzioni artistiche internazionali. Per mezzo di reti tra orchestre, istituzioni culturali a livello internazionale e i compositori che si incontreranno idealmente a Trento per sottoporre i propri lavori ad una commissione giudicatrice di livello internazionale, l’iniziativa di Euregio Klassika intende promuovere la crescita culturale della colletività, valorizzare la riscoperta dei territori dell’arte attraverso le nuove proposte, favorire il protagonismo attivo dei giovani e di quanti si impegneranno nella progettazione e nella realizzazione di proposte artistiche nuove.

Realizzato con il contributo della Provincia di Trento, della Fondazione Caritro e il patrocinio del Comune di Trento e del Rotary Club Trento, quest’anno è il Concorso Internazionale sarà articolato in due sezioni: Orchestra d’Archi e Coro.

La presidente di Euregio Klassika, la Pianista Ivana Francisci sostiene che : “Scopo principale di questa iniziativa è quello di incentivare e promuovere la musica d’arte da parte dei giovani, creare le premesse per la sua valorizzazione, edificare opportunità per i giovani compositori mettendoli a contatto con maestri di chiara fama, direttori d’orchestra e direttori di coro che possano favorire la diffusione delle nuove musiche e l’inserimento di queste nei repertori dei loro sodalizi orchestrali e delle loro istituzioni corali”

L’iniziativa promossa da Euregio Klassika si terrà nella città di Trento, dal 20 al 21 Settembre 2023. “Il capoluogo trentino – sostiene la Maestra Francisci – è luogo di confine, punto ideale per l’incontro e il dibattito tra culture diverse.

Questo premio rappresenta sia per gli artisti che si approssimeranno all’ iniziativa e sia per il territorio che lo ospita, un importante momento di crescita e condivisione. La giuria del concorso 2023 sarà composta da nomi importanti del panorama musicale internazionale come: Christopher Muscat (Malta), Jan Milos Zarzicky (Polonia), Giacomo Fornari (Italia), Petra Grassi (Italia), Juan Josè Navarro (Spagna), Maurizio Colasanti (Italia).