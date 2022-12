“G AND A“ GROUP E HABITEC * TRANSIZIONE SOSTENIBILE: « NASCE LA SOCIETÀ “DOMAN“, LA NEWCO TRENTINA CHE VUOLE ESSERE LA RISPOSTA CONCRETA PER AMBIENTE E INNOVAZIONE »

17.31 - giovedì 01 dicembre 2022

Nasce Doman. Società Benefit SRL, la NewCo trentina che vuole essere la risposta concreta, chiara ed equilibrata per imprenditori e manager alla ricerca del giusto partner per intraprendere con la loro azienda il viaggio rappresentato dalla transizione sostenibile. In questo momento sociale ed economico estremamente sfidante, siamo convinti che le aziende siano chiamate a svolgere un ruolo chiave nel trasformarsi in motori del cambiamento e della transizione sostenibile. Il concetto di sostenibilità porta con sé molta confusione ed incertezza rispetto a quelle che possono essere le scelte migliori.

Abbiamo ascoltato le PMI locali e nazionali, i loro fondatori ed i loro manager, e abbiamo registrato una fortissima voglia di FARE sostenibilità accompagnata dalla necessità di trovare un partner di fiducia, che conosca gli strumenti ed i processi, con cui iniziare una efficace transizione verso un nuovo paradigma sostenibile. Doman. nasce per accompagnare le aziende nello sviluppo di soluzioni che rinforzino l’adozione di un modello rigenerativo, utilizzando strumenti come il Triple Bottom Line Approach e la Stakeholder Theory, a discapito del modello estrattivo a cui siamo abituati.

Doman. nasce dalla partnership tra G&A Group ed Habitech – Distretto Tecnologico Trentino Società Benefit, due realtà consolidate sul territorio trentino, riconosciute per il loro know how ed i valori fondanti che da anni le contraddistinguono. Con questa partnership G&A Group ed Habitech mettono a disposizione di questa neonata realtà la loro esperienza e la loro voglia di continuare a giocare un ruolo primario nel cambiamento positivo.

“In questo specifico momento storico, sociale ed economico, diversi fattori possono spingere le aziende a prendere coscienza della necessità di ampliare la propria visione ed integrare nei propri obiettivi di business nuovi elementi oltre al soddisfacimento degli azionisti attraverso il profitto. Lo chiede il quadro normativo sulla rendicontazione non finanziaria, lo chiedono gli istituti bancari che valutano nuovi parametri di rischio, lo chiedono i clienti o le filiere più complesse. In questo panorama in continua evoluzione, stanno emergendo aziende che culturalmente hanno implementato azioni che sono già ampiamente coerenti con la nuova visione d’impresa che include aspetti ambientali e sociali, oltre a quelli gestionali: E S G.

La crescita esponenziale di alcune dinamiche, prime tra tutte l’incremento della popolazione nonché la prosperità acquisita nel diciannovesimo secolo attraverso le innovazioni tecnologiche e di business, hanno generato un forte disequilibrio nel sistema globale che il pianeta non è più in grado di auto-equilibrare! È necessario ripensare i modelli di fare impresa ed integrare persone e ambiente come obiettivi primari delle aziende. In Doman. abbiamo unito le forze per mettere a disposizione delle imprese un team di professionisti che possa aiutare ad iniziare o sviluppare questo percorso verso il nuovo futuro.”

Claudio Cont AD Doman.

“Credo che oggi il mercato sia sempre più competitivo. Per generare valore è quindi necessario avere un’identità chiara e distintiva, ma non solo nella promessa. Tutto ciò ha che fare con la cultura aziendale, ossia quella consapevolezza che per migliorare i numeri è necessario evolvere dei comportamenti, ma per farlo è necessario essere consapevoli del perché. Infatti tutto deve partire dal pensiero e dalla visione. Oggi ogni azienda deve essere consapevole che non è solo importante generare numeri importanti in quantità e qualità, ma è più importante sapere come li abbiamo generati e soprattutto capire se l’organizzazione è in grado di RI-GENERARLI. Ecco anche questa è sostenibilità, in quanto se le aziende non sono stabili nei loro mercati, non lo saranno nemmeno i posti di lavoro, non lo saranno i fornitori e non lo sarà il resto della filiera. Ogni azienda oggi deve essere consapevole che è assolutamente primario trovare un nuovo equilibrio, nel gestire l’azienda, nel coinvolgere le persone, nel rapporto con il pianeta, nel selezionare i partner ed i fornitori.

È per questa consapevolezza di poter generare un nuovo equilibrio nelle aziende tra persone, profitto e pianeta, che abbiamo deciso di investire e dare vita ad una nuova realtà che possa occuparsi in modo specialistico di questi aspetti. Una sfida così importante aveva però bisogno di un compagno di squadra altamente qualificato e soprattutto compatibile con il sistema valoriale di G&A Group, per questo abbiamo scelto Habitech, vera eccellenza Trentina con competenze in questo ambito davvero di altissimo livello professionale. Ecco perchè oggi possiamo dire di avere forse l’offerta nell’ambito sostenibilità più completa ma soprattutto concreta.”

Davide Gabrielli AD G&A Group

Abbiamo sempre creduto nel valore della costruzione di relazioni, di reti d’impresa e nella creazione di network, un approccio questo che ha permesso negli anni di evolvere nella filiera dell’edilizia sostenibile e dell’efficienza energetica a livello nazionale. La sostenibilità sta diventando un driver guida nelle strategie aziendali ed è anche per tale ragione che il Presidente Giglioli, assieme a tutto il CdA di Habitech, ha deciso di intraprendere questa nuova sfida assieme a partner di alto livello in grado di offrire servizi alle imprese per affrontare le importanti e complesse dinamiche e le sfide del futuro. Oggi possiamo quindi proporre sul mercato un’offerta completa e concreta per accompagnare le imprese nella crescita verso la sostenibilità a livello di governance, welfare, organizzazione, ambiente, stakeholder e territorio.

Vediamo un futuro complesso, fatto di multifattorialità che si incrociano creando scenari non sempre di facile comprensione e soprattutto vediamo nascere società di consulenza con poca esperienza che portano l’imprenditore ad aumentare ancora di più la confusione rischiando di accantonare gli obiettivi di sostenibilità a fronte di molte altre sfide quotidiane che gli stessi devono affrontare per gestire l’azienda.

Martina Dell’Antonio Vicedirettore Habitech

L’offerta Doman. è consultabile presso il sito www.Do-man.it

I soci fondatori:

G&A Group nasce nel 2017 dall’unione di tre società specializzate nel mondo della consulenza.

Un’unione motivata dall’intento di condividere conoscenze, metodi di lavoro, persone ed energie.

Elementi che ancora oggi, nonostante i marchi siano moltiplicati, accomunano il modo di essere G&A e di presentarsi sul mercato.

G&A lavora per affiancare le organizzazioni in un percorso di crescita, e lo aiutando le loro persone a coltivare nuove consapevolezze e competenze.

Ben sapendo che lo spirito di un’organizzazione nasce dalla somma di tutti i suoi collaboratori.

Habitech – Distretto Tecnologico Trentino per l’Energia e l’Ambiente – nasce nel 2006 con l’obiettivo di realizzare in Trentino reti di impresa e filiere produttive specializzate nei settori dell’edilizia sostenibile, dell’efficienza energetica e delle tecnologie intelligenti per la gestione del territorio.

La Mission di Habitech è trasformare il mercato dell’edilizia e dell’energia creando innovazione e portando ispirazione attraverso nuovi processi sostenibili e filiere integrate.