DALZOCCHIO (LEGA) * COVID – SALUTE PSICHICA: « APPROVATO ODG CHE PREVEDE IL RECEPIMENTO DEL “PROTOCOLLO DI INTESA ” PER IL SUPPORTO PSICOLOGICO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE »

Dalzocchio: “Approvato il mio odg che prevede il recepimento del “Protocollo di intesa per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche – CNOP-Ministero dell’Istruzione”.

Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione della mia Proposta di Ordine del Giorno collegata alla Finanziaria che, tenuto conto del “Protocollo di intesa per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche” siglato tra Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi e Miur e sulla base delle risorse messe a disposizione dallo Stato, impegna la Giunta provinciale a promuovere nelle istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo provinciale, l’ulteriore implementazione dei servizi di assistenza psicologica a favore degli studenti e del personale in condizione di fragilità.

In questi duri mesi di pandemia le ricerche hanno rilevato che le malattie infettive come il Covid19 costituiscono una delle maggiori minacce anche per la salute mentale delle persone, tanto che il 19 ottobre 2020 il Centro Studi CNOP ha rilevato che il 51% della popolazione ha un livello di stress psicologico significativamente aumentato – anche oltre il 70%-, ossia un livello analogo a quello del lockdown, ma con caratteristiche peggiori, in quanto oltre ad ansia e depressione oggi si presentano anche forte rabbia e disorientamento. Ciò detto, appare chiaro come l’attenzione alla salute e il supporto psicologico per il personale scolastico e per gli studenti rappresentino iniziative di aiuto e prevenzione indispensabili per una migliore gestione dell’anno scolastico.

È fondamentale organizzare interventi preventivi pensati a diversi livelli, capaci di ridurre gli effetti negativi del virus sulla salute psichica delle persone e sull’efficienza e funzionalità nei contesti di lavoro. L’atto politico che ho depositato va proprio in questa direzione, potenziando il prezioso servizio già erogato dal CIC ai sensi della legge provinciale sulla scuola del 7 agosto 2006 n°5. L’approvazione del documento rappresenta un fulgido esempio dell’attenzione che questa Giunta e questa Maggioranza dedicano e intendono dedicare alla salute psicologica di insegnanti e studenti, il cui contributo è fondamentale per la ripartenza del nostro Trentino.

Questo quanto dichiarato in una nota dal Capogruppo della Lega Salvini Trentino, Mara Dalzocchio.