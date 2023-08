ENPA * ORSI TRENTINO: “ DIFFIDIAMO FUGATTI A METTERE IN PERICOLO F36 / VALUTIAMO LA DENUNCIA DI MALTRATTAMENTO PER I DUE CACCIATORI “

19.52 - mercoledì 2 agosto 2023

L’Ente Nazionale Protezione Animali diffida il presidente della PAT, Maurizio Fugatti, dal prendere iniziative che possano mettere in pericolo l’incolumità di F36, l’orsa che domenica scorsa si era difesa da due cacciatori, allontanandoli.

L’animale – denuncia l’associazione animalista – non può in alcun modo pagare per colpe che non ha e che semmai ricadono su altri. In primo luogo sui due cacciatori, che non si capisce bene cosa facessero alle sei di domenica 30 luglio in una zona impervia frequentata dai plantigradi e che, semmai, sono proprio loro i veri “aggressori” avendo essi disturbato e spaventato l’orsa che dormiva con il suo cucciolo. Ma anche sulla PAT che, nonostante la tragedia di Andrea Papi e le ripetute sollecitazioni di Enpa, non ha ancora – colpevolmente – provveduto limitare l’accesso o interdire del tutto le zone frequentate dai plantigradi.

Nel caso in cui Maurizio Fugatti, proseguendo la sua personalissima guerra contro gli orsi del Trentino (ormai è acclarato che è un fatto del tutto personale), dovesse comunque creare una situazione di rischio per F36 o, eventualmente per i suoi cuccioli, Enpa assumerà le opportune iniziative legali nelle competenti sedi amministrative, civili (per danno erariale) o penali (ex articolo 544 bis e ter per quanto attiene i reati di maltrattamento e uccisione di animali). E’ bene ricordare che un recente ricorso di Enpa per il caso di JJ4 e MJ5 è stato accolto dal Consiglio di Stato.

E’ altresì intenzione dell’associazione animalista valutare una denuncia a carico dei due cacciatori per maltrattamento di animali, avendo essi recato disturbo all’orsa. «Anche in questa circostanza – commenta Enpa – non si può parlare né di attacco né di aggressione. Il plantigrado ha semplicemente fatto ciò che avrebbe fatto qualsiasi essere vivente: difendersi da un’aggressione mettendo in fuga il proprio aggressore. Fugatti smetta di fare ideologia, inizi piuttosto ad applicare la legge, partendo da quelle misure di prevenzione che in Trentino sono ancora lettera morta»