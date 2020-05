RAI 5 * “ GHIACCIO BOLLENTE “: « MARTEDì 26 MAGGIO ALLE 22.45  IL DOCUMENTARIO “ PINK FLOYD – BEHIND THE WALL” »

I Pink Floyd a “Ghiaccio bollente”. Su Rai5 (canale 23) “Behind The Wall”, la storia della band.

Un ritratto inedito della band art-rock più leggendaria di tutti i tempi, i Pink Floyd, dalle origini alla follia di Syd Barrett, dal trionfo dei loro lungometraggi “Live at Pompeii” e “The Wall” all’album “Wish You Were Here”.

Il documentario “Pink Floyd: Behind The Wall”, in onda martedì 26 maggio alle 22.45 su Rai5 (canale 23), ripercorre la storia della band con interviste inedite e rari filmati, dai loro umili inizi al successo con “Dark Side of the Moon”, album tra i più venduti nel mondo e tra le prime 25 posizioni degli album più venduti negli Stati Uniti d’America. Dagli esordi della band sino allo scioglimento per dissapori interni, questo documentario scava nell’intimità dei complessi rapporti tra i membri della band.