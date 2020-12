CGIL CISL UIL – TRENTINO * ” MOBILITIAMOCI PER GIULIO E PATRICK – STOP ARMI ALL’EGITTO”: « PRESIDIO SIMBOLICO DAVANTI LA SEDE DEL COMUNE DI TRENTO (19 DICEMBRE – ORE 11.00) »

Domani, 19 dicembre, anche a Trento come nel resto d’Italia Cgil Cisl Uil partecipano ad un presidio simbolico davanti la sede del Comune di Trento per chiedere verità e giustizia per Giulio Regeni e Patrick Zaki. Il presidio, organizzato a livello nazionale dalla Rete Italiana Pace e Disarmo, avrà inizio alle 11.00.

La mobilitazione si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19.