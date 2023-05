ENPA * ORSI IN ALTO ADIGE: « IL PRESIDENTE KOMPATSCHER DIA UN SEGNALE DI PACE , DISPONIBILI A CONFRONTARCI SUL NOSTRO PIANO D’AZIONE »

18.38 - mercoledì 10 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Orsi in Alto Adige. Enpa alla Provincia: basta guerra, disponibili a confrontarci sul nostro Piano d’azione. La convivenza nell’interesse di tutti: residenti, animali e politici​. «Concordiamo con l’assessore Schuler e con gli altri rappresentanti della Provincia di Bolzano quando sostengono che la politica non abbia saputo o, meglio, che non abbia voluto affrontare la questione della convivenza con i selvatici. Ma la nostra sintonia finisce qui e pesa su tutti gli amministratori la responsabilità di realizzare quelle misure di prevenzione e quelle iniziative di informazione che ottimizzerebbero la convivenza con gli orsi».

Lo dichiara l’Ente Nazionale Protezione Animali, che prosegue: «Lo scorso 26 aprile abbiamo presentato al ministero dell’Ambiente un piano d’azione che oltre ad essere efficace, può essere realizzato immediatamente e può fornire risultati concreti in tempi molto brevi. Il presidente Kompatscher dia un segnale di pace e metta fine a quella che, appare sempre di più come una guerra permanente alimentata da una martellante campagna allarmistica. Il nostro piano, in 7 punti, è nell’interesse di tutti: residenti, animali e amministratori pubblici».