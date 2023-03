ENPA – ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI * MJ5: « LA PAT NON HA CHIESTO PARERE ISPRA, SOSPENDERE IMMEDIATAMENTE LE OPERAZIONI DI CATTURA E UCCISIONE DELL’ORSO »

17.01 - venerdì 24 marzo 2023

Orsi. Enpa alla Provincia di Trento: non avete chiesto parere ISPRA, sospendere immediatamente ricerca, cattura e abbattimento MJ5. In caso di “incidenti” denunceremo esecutori materiali e decisori pubblici. Sospendere immediatamente le operazioni finalizzate all’individuazione, alla cattura e all’uccisione dell’orso MJ5. È quanto l’Ente Nazionale Protezione Animali chiede con urgenza alla Provincia Autonoma di Trento alla luce di quanto detto dal responsabile fauna selvatica dell’Ispra, Piero Genovesi, nella puntata odierna di Uno Mattina. Durante la trasmissione il professor Genovesi, ipotizzando che la reazione di MJ5, “colto di sorpresa”, sia riconducibile ad un naturale comportamento di autodifesa, ha spiegato che la Provincia di Trento non ha ancora chiesto all’Istituto alcun parere circa la possibile uccisione dell’orso. Nella stessa circostanza è stato chiaramente ricordato come il parere dell’ISPRA sia assolutamente obbligatorio per l’amministrazione provinciale.

Secondo Enpa, ciò pone già oggi l’Amministrazione della Provincia di Trento in una posizione difficilmente sostenibile sotto il profilo legale. «La condanna a morte di MJ5 non è soltanto una decisione che ripugna alle coscienze, dei trentini e di tutti gli italiani, ma è anche un atto che viola le norme italiane ed europee. Così facendo, la Provincia Autonoma di Trento si colloca in una cornice di illegalità che il nostro ufficio legale non mancherà di far rilevare nelle opportune sedi giudiziarie», dichiara l’Enpa che nei giorni scorsi aveva presentato a Ispra una richiesta di accesso agli atti proprio per comprendere quali passi avesse compiuto l’amministrazione provinciale trentina e quali documenti fossero stati prodotti al riguardo. «L’arbitrio dimostrato in questa circostanza dalla PAT acuisce ancora di più la nostra preoccupazione per quanto sta accadendo sul campo. Identificare a vista MJ5 è impossibile – prosegue l’associazione – per trovarlo il Corpo Forestale potrebbe dover catturare e sedare un certo numero di esemplari di orso e questo aumenta esponenzialmente il rischio di “incidenti”».

Nel caso in cui un orso dovesse vedere compromessa la propria integrità fisica o dovesse morire, tanto più se ciò accadesse a fronte di un rifiuto della Provincia di sospendere le ricerche, l’ufficio legale di Enpa denuncerà per maltrattamento e/o uccisione di animali non soltanto gli esecutori materiali del fatto ma, anche e soprattutto, i decisori politico-istituzionali. Con l’occasione Enpa ricorda che alcuni anni fa il Presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, organizzò un banchetto a base di carne di orso ma fortunatamente fu bloccato.

