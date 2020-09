FERRARI (PD) * SCOMPARSA FULVIO ZUELLI: « IL GRUPPO CONSILIARE ESPRIME CORDOGLIO, GIà MAGNIFICO RETTORE DELL’UNIVERSITà DI TRENTO FU INTELLETTUALE DI STRAORDINARIO VALORE »

Il Gruppo consiliare provinciale del Partito Democratico del Trentino esprime un profondo sentimento di cordoglio per la scomparsa del prof. Fulvio Zuelli, già Magnifico Rettore dell’Università di Trento ed intellettuale di straordinario valore.

Arrivato a Trento nel lontano 1984 come professore ordinario della cattedra di Istituzioni di Diritto pubblico, in breve e grazie ai suoi molti meriti, ha ricoperto i ruoli più prestigiosi del mondo accademico, forte di una profonda cultura non esclusivamente giuridica e di una grande disponibilità al dialogo ed al confronto.

Non solo l’Università, ma tutto il Trentino sono debitori al prof. Zuelli di un apporto culturale costante e mai banale, ispirato ai principi di una critica costruttiva e di una visione ampia del Diritto e delle sue applicazioni, secondo la migliore tradizione della Giurisprudenza italiana.

Ai familiari giunga un pensiero di vicinanza, nella certezza di un ricordo vivo e duraturo nel tempo per un uomo ed uno studioso capace di lasciare un segno tangibile nella storia di questa terra.

*

Sara Ferrari

Presidente del Gruppo consiliare provinciale Partito Democratico del Trentino