ON. AMBROSI (FDI) * BRENNERO: « CONTROVERSIA SU TRANSITO CAMION, CERCARE CONFRONTO E DIALOGO NELL’INTERESSE DI TUTTI »

16.17 - mercoledì 1 marzo 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

CAMION BRENNERO, AMBROSI (FDI): “NON ABBANDONARE SFORZI NEGOZIALI, RICERCARE CONFRONTO E DIALOGO NELL’INTERESSE DI TUTTI”

“La controversia sul transito dei camion al Brennero ci pone di fronte a una sfida difficile e complessa, ossia trovare una soluzione che soddisfi le esigenze dei trasportatori e dei residenti. La strada intrapresa delle sanzioni a livello europeo appare al momento bloccata o quantomeno in salita, e troverei dunque ancor più urgente, vista la situazione, uno sforzo il più possibile intenso e responsabile per le trattative.

La soluzione va definita a livello europeo rendendo chiare le regole relative alla gestione dei corridoi e più in generale alle reti di trasporto di rilevanza transnazionale, nel senso di impedire restrizioni unilaterali da parte di un Paese, per quanto giustificate dalla tutela di interessi pubblici. Una precisa indicazione in questo senso è contenuta nel documento sulla revisione delle reti TEN-T che giovedì scorso è stato approvato dalla Commissione trasporti della Camera, recependo una condizione contenuta nel parere espresso, su mia proposta, dalla Commissione politiche dell’UE.

Anche alla luce di tali considerazioni, tuteleremo pienamente i sacrosanti interessi degli autotrasportatori italiani solo se saremo capaci di mostrare la necessaria maturità non abbandonando i tavoli dove si decide”. Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia.