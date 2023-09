EDG – SPETTACOLI * TRENTINO MUSIC ARENA: « MR. RAIN, CON 10 MILA BIGLIETTI VENDUTI “SUPEREROI” CHIUDE “RAGAZZI IN FESTA” »

20.27 - domenica 24 settembre 2023

Mr. Rain ha chiuso la domenica di grande festa alla Trentino Music Arena. Buona la prima edizione di “Ragazzi in Festa” e il contest “Gran Galà Baby Voice”. Tantissime le famiglie che fin dal pomeriggio hanno affollato il prato. Sold out con quota 10.000 biglietti venduti.

Una giornata partita con il “Gran Galà Baby Voice”, il contest riservato a bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni di età ripartiti in tre categorie (Baby, Junior e Senior) che si sono esibiti sul palco tra performance canore e musicali. A partecipare giovani artisti provenienti anche da Veneto, Emilia Romagna, Sicilia, Lombardia, Marche, Piemonte, Liguria, Calabria. Obiettivo dell’iniziativa quello di dare stimolo alla conoscenza della professione del musicista. Un impegno che segue la programmazione estiva proposta alla Trentino Music Arena.

A seguire, sul palco, è salito Mr. Rain accolto da giovani e meno giovani. Tanti i genitori sul prato della Trentino Music Arena. Tutti hanno cantato e ascoltato il cantante arrivato sul podio di Sanremo con “Supereroi”. Mr.Rain è ai vertici di tutte le classifiche: Amazon, Apple, iTunes. Su Spotify si registrano oltre 20M di streams. I suoi brani sono tra i più ricercati di Shazam e tra i più popolari di TikTok, oltre che tra i pezzi più trasmessi dalle radio. Il cantante è in radio con il singolo “La fine del mondo” insieme a Sangiovanni, certificato disco di platino, diventato uno dei brani della colonna sonora dell’estate.

Sul palco della Music Arena, l’artista ha cantato i suoi grandi successi, 16 brani in scaletta: “Fiori di Chernobyl”, “9.3”, “Meteoriti “, “Ipernova”, “La fine del mondo”, “I grandi non piangono mai”, “Sincero”, “A forma di origami”, “OPS”, “Carillon”, “Grazie a me”, “Aria”, “Non fa per me”, “Rainbow soda”, “Ricominciare da me”. A chiudere il concerto, con un unico coro e tanta emozione, la canzone “Supereroi”.

“Sono molto contento di essere qui a Trento – ha detto l’artista – Vengo spesso in Trentino in vacanza e la mia tappa alla Trentino Music Arena è un felice ritorno tra le vostre montagne. Tra i prossimi obiettivi c’è anche quello di imparare a sciare”. Quanto alla voglia di fare musica, Mr.Rain ha spronato i ragazzi ad inseguire le proprie passioni con tenacia e impegno. “Sono state tante le porte in faccia che ho ricevuto prima di Sanremo, ma non ho mai smesso di credere che questa fosse la mia strada. Ai ragazzi, che come me vogliono vivere di musica, dico di impegnarsi e studiare. Ci saranno anche momenti difficili, ma l’importante è fissarsi un obiettivo e fare di tutto per raggiungerlo”.