DOLOMITI AMBIENTE * RACCOLTA RIFIUTI: « A ROVERETO (TN) PRESENTATI I NUOVI VEICOLI ELETTRICI, SARANNO RICARICATI DA ENERGIA 100% RINNOVABILE »

15.48 - lunedì 18 settembre 2023

Dolomiti Ambiente presenta i nuovi veicoli elettrici: una flotta aziendale intelligente, sicura e che si muove sempre più grazie all’energia della natura. Da oggi due nuovi mezzi elettrici dedicati al servizio di raccolta rifiuti e pulizia strade fanno il loro debutto per le strade di Rovereto. Dolomiti Ambiente ha presentato un autocompattatore e un furgoncino che vanno ad aggiungersi a una flotta aziendale che conta già il 20% di mezzi con alimentazione completamente elettrica, percentuale destinata ad aumentare a breve. L’obiettivo? Aria più pulita grazie ai motori elettrici che per rendere ancora minore l’impatto ambientale saranno ricaricati da energia 100% rinnovabile certificata proveniente dal Gruppo Dolomiti Energia, ma anche meno rumore per le strade sia durante la giornata, che alle prime ore del giorno. Ridurre le emissioni significa migliorare la qualità dell’aria che respiriamo tutti. I camion elettrici oltre a rendere più sostenibili i percorsi dei mezzi portano con loro anche un cambiamento nel modo in cui si guidano, garantiscono infatti un maggior benessere per gli operatori, grazie alle minori vibrazioni e sollecitazioni per l’autista.

L’elettrico garantisce anche una grande precisione nei movimenti, una risposta più pronta alle accelerazioni e un’ottima manovrabilità, aspetti che rendono più fluida la guida. I vantaggi per i cittadini e per gli operatori di Dolomiti Ambiente sono quindi tanti. Inoltre il nuovo autocompattatore oltre ad un equipaggiamento ad alto tasso di tecnologia offre per primo in Italia nuovi parametri e routine di sicurezza: fra i più innovativi un nuovo sistema di video analisi basato su principi di intelligenza artificiale applicata alla sicurezza sul lavoro in grado di riconoscere le persone che non indossano la divisa aziendale Dolomiti Ambiente in modo da bloccare l’accensione del mezzo. Anche il furgoncino elettrico ha altissimi standard di comfort e sicurezza, e soprattutto durante le soste in centro storico sarà molto poco impattante, in quanto di dimensioni ridotte, silenzioso e a emissioni zero.

“Dolomiti Ambiente è tra le prime società di igiene urbana in Italia ad avere autocompattatori e scarrabili a motore elettrico di proprietà”, spiega Andrea Miorandi, Amministratore Delegato di Dolomiti Ambiente. “Un investimento importante che dà concretezza e significato a valori come la sicurezza, la sostenibilità sociale e ambientale alla base della strategia di sviluppo del Gruppo Dolomiti energia di cui facciamo parte. Si tratta di un nuovo concreto contributo che Dolomiti Ambiente offre al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione provinciali e nazionali”.

Fra le novità una, non di carattere tecnologico: a guidare il nuovo acquisto della flotta ci sarà anche una donna, Andrea Olivera. Non sarà l’unica dipendente a utilizzare i nuovi mezzi di Dolomiti Ambiente, ma è la prima donna della società abilitata a guidare mezzi pesanti. La stessa Andrea, durante la conferenza stampa, ha mostrato concretamente il sistema di svuotamento dei bidoni che avviene automaticamente e anche i dispositivi antincendio e di sicurezza per il controllo del cosiddetto angolo morto, grazie all’installazione di telecamere di nuova generazione.