RAI 3 – “ REPORT “ * « LUNEDì 22 GIUGNO ” IN ALTA MAREA “, L’INCHIESTA DI LUCA CHIANCA SULL’ACQUA ALTA A VENEZIA »

Nella puntata di Report Cult, in onda lunedì 22 giugno in seconda serata su Rai3, l’inchiesta dello scorso 16 dicembre di Luca Chianca, con la collaborazione di Alessia Marzi, sull’acqua alta a Venezia che, nelle settimane precedenti, aveva causato disagi secondi solo a quelli della storica inondazione del 1966. Convivere con l’innalzamento del livello del mare sta diventando la nuova normalità per i veneziani. Report torna nel capoluogo veneto per capire se quanto è successo poteva essere previsto e se la popolazione è stata correttamente allertata.

Cosa cambierà con l’attivazione del Mose, il sistema di 78 paratoie costato finora 5,4 miliardi e che dovrebbe essere consegnato nel 2021?

Oggi è in mano ai commissari straordinari dopo che nel 2014 un’indagine della procura ha portato agli arresti decine di funzionari pubblici, politici e imprenditori. Intanto, sulla manutenzione gravano significative incognite. Ma come affrontano il problema i Paesi Bassi, che per un terzo del loro territorio sono sotto il livello del mare e all’ingegneria idraulica affidano la propria sopravvivenza?