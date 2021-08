PD NAZIONALE * FESTA UNITÀ: « DOMANI GIOVEDÌ 26/8 ALLE 18.00 L’APERTURA A BOLOGNA, CON TIMMERMANS E L’OMAGGIO A GINO STRADA »

Festa nazionale dell’Unità, domani alle 18 apertura a Bologna con Timmermans e l’omaggio a Gino Strada. Sarà Frans Timmermans Vicepresidente esecutivo della Commissione Europea per il Green Deal europeo ad inaugurare domani il primo dei 110 dibattiti alla Festa dell’Unità a Bologna

Alle ore 18

Sala dibattiti Nilde Iotti

“Il green deal europeo e italiano”

Con Frans Timmermans (in collegamento video) discuteranno Chiara Braga, Deputata, Responsabile Transizione ecologica, sostenibilità e infrastrutture nella Segreteria PD;

Emilio Miceli, Segretario confederale Cgil ed Edoardo Zanchini, Vicepresidente Legambiente.

Modera Nathania Zevi, Giornalista

Alle 19,30 l’Inaugurazione vera e propria della Festa, con Paolo Calvano, Segretario PD Emilia-Romagna Assessore al Bilancio della Regione Emilia-Romagna; Cristina Ceretti, Presidente Una Città con te Bologna; Virginio Merola, sindaco di Bologna; Maria Pia Pizzolante, Responsabile PD Feste dell’Unità; Lele Roveri, Responsabile Feste Unità Bologna; Giuliana Sabattini, Assessora Attività Produttive Comune di Molinella, Bologna; Luigi Tosiani, Segretario provinciale PD Bologna.

Alle 21,30

Sala dibattiti Nilde Iotti

Omaggio a Gino Strada

Testimonianze e reading per un grande italiano

Con Massimo Galli, Virologo (videomessaggio); Giorgio Oldrini, ex sindaco di Sesto San Giovanni, paese natale di Gino Strada; Francesco Petrelli, portavoce di Oxfam; Silvia Stilli, portavoce ONG italiane (in collegamento); Vauro Senesi, vignettista (in collegamento)

Toni Capuozzo, Giornalista (in collegamento), Maria Pia Ammirati, Scrittrice e giornalista, Direttrice Teche Rai e Responsabile Content della Direzione Digitale.

Conduce Cristiano Bucchi, Giornalista.

Tutti i dibattiti in Sala Iotti verranno trasmessi in diretta streaming sul canale Youtube del PD e in audio su Radio Immagina.