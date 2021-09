DEGASPERI (ONDA CIVICA TRENTINO) – PROPOSTA MOZIONE * SANITÀ: « PER GLI AUTISTI DELLE AMBULANZE DI “118 TRENTINO EMERGENZA“ SI ATTIVI IL GIUSTO RICONOSCIMENTO DEL LAVORO SVOLTO »

Giusto riconoscimento del lavoro svolto agli autisti delle ambulanze di Trentino Emergenza. Fin dal 2004 il CCNL del comparto del personale del Servizio sanitario nazionale prevede il riconoscimento delle funzioni di soccorritore per gli autisti di ambulanza con la possibilità di progressione alla categoria C per chi ha il requisito di cinque anni di attività in categoria Bs.

Nello specifico l’articolo 18 comma 1 del CCNL istituisce il profilo professionale di operatore tecnico specializzato esperto collocato in categoria C, ovvero la dicitura di operatore tecnico specializzato esperto autista di ambulanza (articolo 23 comma 7).

La contrattazione provinciale, datata ormai 2007, all’articolo 74 prevede che, in attesa della definizione degli specifici titoli e abilitazioni professionali richiesti per l’accesso alla nuova posizione di operatore tecnico specializzato esperto e dello svolgimento dei concorsi o rispettive selezioni interne, venga istituita (in via transitoria…) una indennità specifica per l’operatore tecnico specializzato addetto al trasporto infermi con ambulanza. Il comma 2 del medesimo articolo fissa l’indennità ad euro 1.800,00 annui lordi, cifra che copre solo in parte la differenza rispetto all’inquadramento pre- visto, con ovvio danno per i lavoratori.