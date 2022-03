DALZOCCHIO (LEGA) * BENZINA: « STOP AUMENTO PREZZI, IL NOSTRO PARTITO HA DIMOSTRATO DI ESSERE ATTENTO ALLE ESIGENZE DI TRENTINI ED ITALIANI »

19.01 - mercoledì 23 marzo 2022

Dalle parole ai fatti: la Lega dimostra che con serietà e praticità si possono trovare soluzioni per il bene degli italiani che in questi giorni hanno sofferto le conseguenze derivanti dalla crisi nell’Est Europa con un’impennata dei prezzi ingiustificata e dannosa per l’economia di un Paese che cerca di uscire da due anni di limitazioni dovute alla pandemia Covid-19.

L’abbattimento dei costi degli idrocarburi è stata fortemente voluta da Matteo Salvini e dalla Lega alla luce di una situazione che stava danneggiando molti trentini e italiani che quotidianamente si devono spostare con la macchina e che non sempre possono utilizzare mezzi di trasporto pubblici.

Bene infatti parlare di economia sostenibile e di autonomia energetica ma è stata necessario trovare una soluzione nel breve periodo. A riguardo la Lega è già al lavoro affinché gli sconti sui carburanti siano confermati. È infatti necessario che gli italiani non subiscano l’ennesima stangata tra un mese.

Questo quanto dichiarato in una nota dal Capogruppo della Lega Salvini Trentino, Mara Dalzocchio.