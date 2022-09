CESCHI E FRESCHI * SCUOLA – RISCALDAMENTO: « REPLICA AD ASSESSORE BISESTI, RISORSE NON ANCORA PERVENUTE NÉ A ISTITUTI NÉ AD AMMINISTRAZIONI LOCALI »

18.26 - domenica 04 settembre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Registriamo con sollievo la rapida rassicurazione dell’Assessore sul fatto che il servizio essenziale del riscaldamento nelle scuole sarà garantito per l’a.s. 2022/23 senza interruzioni o riduzioni di sorta, e così pure la ribadita centralità della scuola in presenza. Osserviamo tuttavia come la risposta eluda il reale quesito da noi posto, che si colloca su un piano ben più tecnico e pragmatico.

Nello specifico, ad oggi, non risulta che le risorse in oggetto siano ancora pervenute né agli istituti superiori né tantomeno alle amministrazioni locali competenti per i comprensivi (come attesta, ad esempio, una dichiarazione resa alla stampa dal sindaco di Trento il 30 agosto). Risulta bensì che per il pagamento dei costi sostenuti sia giunta l’indicazione, contenuta nella circolare sull’assestamento del bilancio delle istituzioni scolastiche, di utilizzare l’avanzo disponibile per fronteggiare gli extracosti energetici; potremo pertanto ritenerci pienamente rassicurati da tali informazioni quando vi sarà riscontro che le risorse necessarie siano trasferite dalle casse provinciali a quelle degli istituti scolastici o degli enti preposti alla gestione del loro fabbisogno.

Ci auguriamo che il riferimento conclusivo dell’odierna nota dell’Ufficio Stampa PAT alla necessità del risparmio come «impegno di tutti, anche della scuola che può offrire in tal senso il miglior esempio alla nostra comunità» non preluda a ulteriori tagli di risorse all’istruzione, già ampiamente penalizzata.

Ribadiamo infine che restano sul tavolo, intonse, le numerose altre questioni sollevate sia nella nota da noi diffusa sia negli interventi del Consiglio del sistema educativo degli ultimi mesi.

Giovanni Ceschi *

Maurizio Freschi **

/

* docente di Latino e Greco al Liceo “Prati” e presidente del Consiglio del Sistema Educativo

** presidente della Consulta provinciale dei genitori e vicepresidente del Consiglio del Sistema Educativo