CRTCU – TRENTO * TELEMARKETING: « FINE MERCATO TUTELATO ENERGIA, ATTENZIONE ALLE CHIAMATE INDESIDERATE »

Fine del mercato tutelato dell’energia. Attenzione alle chiamate di telemarketing indesiderate. In questi giorni i consumatori si stanno rivolgendo al CRTCU sostenendo di aver ricevuto chiamate da sedicenti “agenzie per la tutela dei consumatori” oppure dal loro “attuale fornitore” di energia elettrica. Al telefono è stato raccontato loro che stavano pagando “più del dovuto”, o che erano necessarie alcune verifiche sui dati della fornitura, oppure ancora che avrebbero potuto beneficiare di non meglio specificati “sconti”, spesso usando quale pretesto quello della notizia della prossima fine del mercato tutelato. In questo modo questi sconosciuti vorrebbero farsi fornire i dati relativi alle forniture, il codice identificativo del contatore, il nome, l’indirizzo ecc.

Sfruttando la reale notizia della fine del mercato tutelato dell’energia (e la confusione che molto spesso la accompagna, vedi oltre) non stupisce che queste chiamate possano talvolta suonare credibili. Tuttavia, in questi casi, si tratta di astuti impiegati di call center che vogliono vendere la tariffa del rispettivo cliente.

A nostro avviso, è quasi impossibile stabilire se un’offerta è conveniente o meno al telefono, solo sulla base di cifre spiegate verbalmente. Pertanto, è sempre meglio scegliere da sé l’offerta che ci convince di più e non farla scegliere al venditore che ci contatta.

L’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) mette a disposizione il “Portale Offerte”, sito pubblico di comparazione dove poter confrontare in modo immediato e gratuito le offerte di elettricità e gas naturale, qui il link:

Importante: fatevi sempre consegnare la documentazione precontrattuale (scheda sintetica, scheda di confrontabilità) prima di firmare qualsiasi cosa o accettare un contratto al telefono o via web. Tale documentazione costituisce infatti il “preventivo” dell’offerta proposta. Alcune aziende operano anche porta a porta per acquisire nuovi clienti. In questi casi può accadere che vengano proposte offerte indicando dei prezzi ma senza specificare se con ciò si intenda l’intero prezzo o quello della sola componente energetica.

Evitiamo di mostrare o produrre le nostre bollette a terzi sconosciuti.

I nostri consigli

Quando si tratta di contratti di energia, è meglio prendersi il tempo necessario e fare i confronti con calma. Una decisione rapida senza un confronto dettagliato può portare rapidamente a costi aggiuntivi invece che ai risparmi pubblicizzati.

Se ricevete una telefonata promozionale, evitate di confermare la vostra identità e chiudete la telefonata con un deciso “No, grazie”.

Nessuna sedicente “Autorità” ci chiama per chiederci dati personali o delle forniture, né tanto meno per proporci offerte o sconti.

Se siete bersagliati da chiamate indesiderate, iscrivetevi al Registro pubblico delle opposizioni: da fine luglio ciò è possibile anche per i numeri di cellulare e la registrazione annullerà ogni consenso a ricevere telefonate pubblicitarie espresso in precedenza. Qui il link:

Infine: scegliete voi le offerte, non fatevi scegliere!

Fine del mercato tutelato: cosa c’è da sapere

Ad oggi, il termine dei servizi di tutela per quanti ancora si trovano nel mercato tutelato:

– per i clienti domestici non vulnerabili di gas naturale è previsto da gennaio 2024;

– per i clienti domestici non vulnerabili di energia elettrica a partire da aprile 2024.

I clienti vulnerabili potranno continuare ad essere serviti a condizioni contrattuali ed economiche definite e aggiornate dall’Autorità.

L’ARERA riporta al seguente link tutte le informazioni relative al progressivo passaggio dal mercato tutelato a quello libero, differenziando i settori elettrico e gas, con l’indicazione delle categorie di utenti che si trovano nella condizione di vulnerabilità (come ad es. percettori di bonus, soggetti con disabilità, over 75 ecc.): https://www.arera.it/it/consumatori/finetutela.htm

Il consumatore che non dovesse sottoscrivere alcuna offerta di mercato libero entro le date sopra specificate non subirà alcuna interruzione di fornitura grazie alla attivazione di appositi servizi “transitori” previsti dalla stessa ARERA. Per maggiori informazioni l’Autorità è anche contattabile al numero verde 800.166.654.