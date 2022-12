COMUNE DI TRENTO * INCONTRI ISTITUZIONALI: « IL SINDACO IANESELLI HA INCONTRATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO BERNABEI, LASCIA L’INCARICO PER ANDARE IN PENSIONE »

11.28 - mercoledì 21 dicembre 2022

Incontro tra il sindaco Ianeselli e il Commissario del Governo Bernabei. Cordiale incontro nella mattinata odierna tra il sindaco Franco Ianeselli e il Commissario del Governo, Gianfranco Bernabei. Una visita di cortesia per salutarsi in occasione del pensionamento di Bernabei, che il 15 ottobre 2021 è stato nominato prefetto e successivamente, dal 23 ottobre dello stesso anno, Commissario del Governo per la Provincia di Trento.

Il sindaco ha ringraziato Bernabei per la sua sensibilità nell’interpretare il territorio e per il supporto dato alle istituzioni durante il suo incarico, coordinandole anche nella gestione di eventi straordinari come la pandemia. Bernabei, da parte sua, sottolineando la centralità del tema sicurezza, ha restituito la fotografia di una città privilegiata sotto questo punto di vista. Il merito è della grande sinergia esistente tra comunità e istituzioni: l’impegno messo in campo dalle amministrazioni per garantire una qualità di vita sempre maggiore trova infatti riscontro in un tessuto sociale vigile e rispettoso.

Bernabei torna ora a Firenze, città a cui è molto legato e dove vive con la famiglia.

—

Nato a Pescara il 26 dicembre 1957, sposato con tre figli, si è laureato in Giurisprudenza nel 1981 a Firenze, dove ha svolto quasi tutta la sua carriera ad eccezione dei primi tre anni trascorsi a Torino. In Polizia dal 1983, ha prestato servizio prevalentemente nei settori investigativi: Sezione Criminalità Organizzata e Narcotici della Squadra Mobile, DIA, Capo Gabinetto, Dirigente Squadra Mobile ed infine Vice Questore Vicario. Dal 1° luglio 2010 ha assunto l’incarico di Questore di Matera per poi essere trasferito, mantenendo il medesimo incarico, a Pisa, nel 2012. Dal 20 aprile 2015 e fino al mese di novembre 2017 è stato Questore di Padova. Dal 2 novembre 2017 è stato Reggente dell’Ispettorato PS presso il Viminale. Dal 25 luglio 2018 ha assunto l’incarico di Questore di Bologna.

