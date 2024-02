CROCE ROSSA ITALIANA * LAMPEDUSA * “ SBARCHI DI QUESTA SERA, SIAMO OPERATIVI PER ACCOGLIERE I MIGRANTI “

19.38 - giovedì 1 febbraio 2024

La Croce Rossa Italiana a Lampedusa è operativa in queste ore per accogliere le persone migranti sbarcate sull’isola, in attesa di capire, da fonti ufficiali, se ci sono dispersi. Al momento all’hotspot di Contrada Imbriacola sono arrivati 121 migranti e il totale delle persone accolte è di 387 ospiti. Gli operatori della CRI sono in contatto con le Autorità competenti, Prefettura, Forze dell’Ordine, Capitaneria di Porto, e le Associazioni che sostengono l’attività dell’hotspot, per affrontare eventuali criticità.

Ci auguriamo – sottolinea la Croce Rossa Italiana – che le prime notizie che parlano di un naufragio e di alcuni dispersi trovino nelle prossime ore una soluzione diversa da quella che sembra prospettarsi al momento, cioè di un nuovo naufragio e di nuovi morti in prossimità dell’isola.