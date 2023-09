ITAS MUTUA * “BIKE LONG RIDE MARCHE – EUROPE“: « MOBILITÀ SOSTENIBILE E BIKE ECONOMY, PRESENTATI I PROGETTI COMUNALI E LE INIZIATIVE PRIVATE »

14.07 - sabato 16 settembre 2023

Trento accoglie la Bike Long Ride Marche – Europe. Il Trentino investe nell’economia della bicicletta: progetti comunali e iniziative private spingono insieme verso una mobilità più sostenibile. Nuova segnaletica stradale e stalli per le due ruote sono alcune delle iniziative presenti nel dossier consegnato oggi dall’assessore comunale di Trento Ezio Facchin agli ambasciatori della bicicletta della “Bi-ke long ride Marche – Europe” in viaggio verso Bruxelles sostenuti da ITAS Mutua.

Il mondo della bicicletta unisce sport e attenzione all’ambiente, ma è anche al centro di un’industria – quella della bike economy – in crescita esponenziale: il fatturato generato dagli spostamenti a pedali in Italia è di quasi 12 miliardi, calcolando anche l’utilizzo della bicicletta in sostituzione di mezzi a motore. Un exploit economico ma anche culturale, visto che i principali drivers della bike-economy sono l’ecologia, la salute, il cicloturismo, la ciclo-mobilità urbana e sostenibile.

Temi questi che sono al centro della Bike Long Ride Marche – Europe, arrivata oggi a Trento con la sua sesta tappa: i ciclo ambasciatori, partiti da Civitanova Marche lo scorso 10 settembre, sono stati accolti davanti a Casa ITAS, nel quartiere le Albere, dall’Assessore alla transizione ecologica e mobilità del Comune di Trento Ezio Facchin e da Luca Petermaier, Responsabile Comunicazione di ITAS Mutua, partner dell’iniziativa.

Un tour di 1.700 km in 14 tappe, fatto di numerosi incontri con le comunità, le autorità locali e le associazioni di promozione della bicicletta, e con un obiettivo ben preciso:

“La “Bike Long Ride Marche – Europe” ha l’obiettivo di promuovere e divulgare i progetti italiani di cicloturismo, le vie ciclabili, le ciclovie, la bike economy e la transizione ecologica. Siamo mossi da passione, gambe e cuore senza tralasciare l’obiettivo di lasciare un segno concreto nel mondo del cicloturismo e della mobilità sostenibile mettendo a disposizione la nostra professionalità nell’intercettare azioni che possano portare beneficio al nostro Paese. Pedaleremo per promuovere il cicloturismo e affermare quanto sia importante questo segmento per migliorare la vita di tutte e tutti noi”, afferma Mauro Fumagalli, fondatore di MarcheBikeLife Srl. Fumagalli non ha mancato di sottolineare l’alto livello delle infrastrutture a favore dei ciclisti presente in Trentino, evidenziando come tra i vari comuni italiani attraversati siano ancora evidenti le differenze relative ai servizi in favore di chi sceglie di muoversi in bicicletta.

L’incontro tra la Bike Long Ride Marche – Europe e la città di Trento è stata l’occasione per presentare e consegnare simbolicamente un dossier delle iniziative messe in atto dal Comune di Trento a favore della mobilità sostenibile, un resoconto di progetti virtuosi che verrà portato fino a Bruxelles e presentato all’apposita Commissione Turismo e Trasporti (TRAN) del Parlamento europeo.

Il Comune di Trento ha scelto di investire nell’economia della bicicletta, offrendo nuove occasioni di sviluppo ad un territorio che vanta un contesto ambientale e paesaggistico apprezzato in tutto il mondo: lo dimostrano i 410 chilometri di piste ciclabili, i 500 itinerari di mountain bike, gli 8 bi-ke park, i 14 bici grill.

L’assessore Facchin ha messo in luce l’importanza di fare rete e di mettere a confronto i territori per costruire un sistema di mobilità integrato e capillare: “La continuità della rete e la sua omogeneità è il cuore dell’impegno della città di Trento. Lavoriamo sulla separazione tra pedoni e ciclisti, usiamo la strada per costruire una ciclopolitana capillare grazie anche ai fondi PNRR. I dati ci danno ragione e sono la prova del fatto che il Trentino investe ed eccelle nella bike economy: 6 milioni e mezzo di euro investiti in ciclabili in corso di realizzazione e molti progetti ambiziosi in cantiere. Tra questi il completamento della cicilabile lungo la Valsugana e il progetto di collegare Trento con Riva del Garda realizzando la ciclabile lungo il Bus de Vela. La mobilità leggera è un valore da coltivare e far crescere insieme e iniziative come quelle di oggi e come quelle di ITAS vanno esattamente in questa direzione”.

A fare gli onori di casa e a mediare l’incontro con le istituzioni è stata ITAS Mutua – che ha sostenuto l’iniziativa Bike Long Ride Marche Europe – a testimonianza della sinergia tra iniziative pubbliche e progetti di mobilità privata per far crescere il tessuto sociale della città.

Luca Petermaier ha illustrato le tante e variegate iniziative messe in campo da ITAS sul tema della mobilità sostenibile, per contribuire alla costruzione di un sistema di mobilità green ma anche integrato con prodotti e servizi innovativi ed efficienti. “Al centro ci sono le necessità delle persone ma come Mutua ci muoviamo anche nella direzione di una giusta transizione ecologica: regaliamo tre ricariche in mobilità a chi assicura con noi l’auto elettrica grazie alla nostra partnership con E-gap, stiamo lavorando alla riconversione della flotta aziendale verso sistemi elettrici o ibridi. Ma non solo: disponiamo nei nostri parcheggi di colonnine elettriche dedicate e di un sistema di mobilità sostenibile a disposizione dei nostri dipendenti con 18 biciclette.

Da due anni abbiamo lanciato sul mercato ITAS Active, una copertura assicurativa dedicata a chi utilizza la bicicletta nel suo tempo libero, per garantire la giusta sicurezza durante gli spostamenti. Più in generale l’impronta ecologica e gli impatti ambientali sono al centro dell’attenzione della Compagnia che nel 2022 ha realizzato un ambizioso piano di risparmio energetico: una decisione che ha consentito l’azzeramento delle emissioni dirette legate a tale consumo, con un beneficio quantificabile in 386 tonnellate di CO2 solo nel 2022.”