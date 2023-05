CONSIGLIO REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE/SÜDTIROL * CONTEST INFLUENCER: PACCHER, « RACCONTARE AI COETANEI COSA SIGNIFICHI ESSERE AUTONOMI, SFIDE A COLPI DI “CLIC” »

15.38 - martedì 23 maggio 2023

Il Consiglio regionale vuole “influencer” svelti sia di pensiero che col telefonino per fare conoscere sui social le varie sfaccettature della nostra Autonomia. E’ questa l’essenza di un contest riservato ai produttori di contenuti web attivi nelle province di Trento e di Bolzano che si sfideranno a colpi di clic nelle prossime settimane. Iniziativa presentata oggi nel palazzo della Regione dal vicepresidente del Consiglio Roberto Paccher e dalla responsabile marketing di Buongiorno Trentino Francesca Falconeri.

Con loro una rappresentanza di influencer altoatesini e trentini pronti a mettersi in gioco nelle prossime ore.

Il perché di questa iniziativa l’ha spiegata Roberto Paccher: “In queste settimane di concorso, vorremmo fossero i ragazzi a raccontare ai loro coetanei cosa significhi essere autonomi, avere la possibilità di decidere qui, a Trento e a Bolzano, per il benessere della nostra gente. Scelte che si vedono anche nella cura del paesaggio, nella qualità delle proposte enogastronomiche, nella presenza delle minoranze linguistiche che sono un’ulteriore ricchezza della nostra Regione. Lo scorso anno con le iniziative che abbiamo organizzato per celebrare il 50 anniversario del secondo Statuto di Autonomia ci siamo resi conto che le generazioni più giovani non conoscono bene le motivazioni che stanno alla base della nostra Specialità”.

Ha proseguito il vicepresidente: “Ecco allora che Buongiorno Trentino è per noi un partner stimolante, in grado di rivolgersi ad una platea vastissima e di veicolare sulle proprie piattaforme web immagini e filmati che in pochi secondi raccontano spicchi di questa realtà con il linguaggio preferito dai giovani. In un mese di contest siamo sicuri che riceveremo dei contributi interessanti e nuovi e sarà stimolante anche per noi politici vedere quale lettura di questa nostra realtà uscirà dalla lente di ingrandimento dei social: alla fine di giugno qui in Consiglio regionale sceglieremo i tre contributi più meritevoli e li premieremo”.

Francesca Falconeri ha introdotto le linee più tecniche del contest che sarà supportato tecnicamente dalla pagina Buongiorno Trentino, scelta per le ottime performance quotidiane in termini qualitativi ma soprattutto di performance numeriche (visualizzazioni e condivisioni) delle proprie pagine web: La pagina Facebook conta su 122.882 follower, con l’analoga presenza su Instagram forte di 76 mila follower. Cifre molto ragguardevoli ma rese ancora più importanti dalla vivacità delle stesse in termini di dibattito e condivisioni.

Per partecipare occorre scrivere a contest.lamiaregione@consiglio.regione.taa.it