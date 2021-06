CONSIGLIO REGIONE TN-AA SÜDTIROL – LETTERA APERTA 25 CONSIGLIERI: DIMISSIONI SEGRETARIO QUESTORE SAVOI: « UN SEGNO TARDIVO – UN RISULTATO STRAPPATO – UN CAMBIO NECESSARIO »

Savoi lascia. Un segno tardivo, un risultato strappato, un cambio necessario. Dopo una lunga e insolente perseveranza, Alessandro Savoi ha finalmente annunciato le dimissioni dal suo incarico di membro dell’ufficio di presidenza del consiglio regionale. Si conclude così un episodio, sgradevole sotto tutti i punti di vista, che aveva preso il via con le inqualificabili dichiarazioni di Savoi alle sue colleghe. Poco accettabile è stata anche la durata della difesa di Savoi da parte della coalizione di governo SVP-Lega Salvini.

È stata l’opposizione a dover far notare che i limiti della decenza erano stati superati. 25 consigliere e consiglieri avevano, in rara unità, impedito l’elezione del presidente. Anche allora, parti della maggioranza hanno cercato di non affrontare la situazione e di banalizzare la questione.

Non è una questione banale. Se Savoi fosse rimasto nell’ufficio di presidenza, questo avrebbe significato: nella nostra regione è permesso insultare le donne. Un segno che non doveva essere dato. Ora è stato capito. Un segno importante, duramente conquistato ma necessario.

Bolzano/Trento, 04.06.2021

