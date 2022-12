CONSIGLIO PAT * QUARTA COMMISSIONE: « PARERE SU DELIBERA DI GIUNTA E AVVIO DDL, PER VALORIZZARE LA FIGURA DELL’INFERMIERE »

16.45 - giovedì 22 dicembre 2022

Quarta Commissione permanente: un parere e un ddl che valorizza gli infermieri. Nel pomeriggio di oggi si è riunita la Quarta Commissione di Claudio Cia per il parere su una delibera di Giunta e l’apertura di un disegno di legge.

Favorevole il giudizio sulla proposta di deliberazione della Giunta provinciale avente ad oggetto “Accordo di programma per la realizzazione della “Casa dello sport”. Il dirigente provinciale Sergio Bettotti ha chiarito che l’avvio del processo di gara per la piscina finanziata con questo accordo è stato spostato al 31.12 2023. La motivazione è legata al rincaro prezzi conseguenti allo scoppio della guerra in Ucraina che ha portato da una parte a rivedere tutto il capitolato e dall’altra ad individuare come coprire le risorse aggiuntive necessarie. In accordo con l’amministrazione provinciale è stato poi stabilito di definire al 30 settembre 2023 la proroga per permettere di poter completare almeno l’avvio dei lavori entro la fine della corrente legislatura. La proposta è stata approvata con 5 voti favorevoli e l’astensione di Zeni (PD) e Zanella (Futura).

In presenza del dirigente Andrea Anselmo, in rappresentanza dell’assessora Segnana, è stato “aperto” il disegno di legge 160 di modifica della legge sulla tutela della salute del 2010. La proposta, illustrata brevemente dal presidente della Commissione e primo firmatario Claudio Cia (Fratelli d’Italia), vuole valorizzare la figura sempre più importante dell’infermiere, introducendo all’interno della direzione generale dell’azienda sanitaria, il direttore assistenziale, accanto a medici e amministrativi. Questo significherebbe arricchire la politica aziendale con la voce diretta degli infermieri, fin qui sempre mediata dai medici.

Il tema non è tanto dare voce agli infermieri, ha chiarito Paolo Zanella, esprimendo apprezzamento per la norma: individuare la figura di un direttore assistenziale ha senso perché la prospettiva di chi governa l’assistenza ha esiti importanti sui pazienti.

Sono state stabilite le audizioni di Azienda sanitaria, Ordine degli infermieri, Ordine delle professioni e tecnici, Ordine dei medici, Nursing up, Sindacati e Consulta provinciale per la salute.