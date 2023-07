CONSIGLIO PAT * ASSESTAMENTO BILANCIO: « 17 SUBEMENDAMENTI, CON LA RELAZIONE DEL PRESIDENTE FUGATTI VIA ALLA MARATONA CONSILIARE »

17.37 - lunedì 24 luglio 2023

Sull’assestamento 17 subemendamenti. Il termine per la presentazione scadeva oggi alle 12: a quell’ora risultavano depositati 17 emendamenti agli emendamenti (in allegato) relativi al disegno di legge 184 di assestamento del bilancio. Il passaggio odierno segue la scadenza per la presentazione degli emendamenti, che era fissata per lo scorso 19 luglio.

Dopo l’illustrazione della manovra avvenuta questa mattina da parte del presidente della Provincia Maurizio Fugatti, i lavori di esame di rendiconto, assestamento, bilancio di previsione e Defp proseguiranno domani con la discussione generale. Il Consiglio è convocato anche per le giornate di mercoledì e giovedì. Si proseguirà fino a conclusione o a eventuale decisione di sforare su venerdì 28 luglio.