CONFINDUSTRIA – TRENTO * “CYBERSECURITY TALKS“: BALDONI, « PROBLEMATICITÀ SETTORE INFORMATICO, COLLEGATE A GLOBALIZZAZIONE E GEOPOLITICA »

19.42 - giovedì 11 gennaio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Cybersecurity talks: a Palazzo Stella il Direttore Operativo dell’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale Roberto Baldoni.Si è svolto oggi, presso la sede di Confindustria Trento, il primo appuntamento del ciclo di seminari “Cybersecurity talks” con ospite Roberto Baldoni, già Direttore Generale e attuale Direttore Operativo dell’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale. L’Associazione ha fatto da catalizzatore per un incontro coinvolgente e informativo sulle sfide sempre più crescenti della sicurezza informatica, particolarmente rilevanti in un’epoca segnata dalla rapida trasformazione digitale.

Ad aprire i lavori è stato Roberto Busato, direttore generale di Confindustria Trento che ha sottolineato l’importanza di “comunicare alle imprese l’esistenza di potenziali minacce, evidenziando che i loro dati possono costituire un bersaglio di rilievo per gli attacchi informatici. Pertanto – ha spiegato – diventa fondamentale, instaurare e promuovere una solida cultura aziendale focalizzata sulla cybersecurity”.

Su queste importanti premesse è quindi intervenuto Roberto Baldoni, un’autorità in materia, che ha esposto i rischi e le problematicità del settore informatico legate ad aspetti tecnici, alla globalizzazione e alla geopolitica. Tre fattori che interagendo tra loro permettono di comprendere come tali minacce possono manifestarsi. Fondamentale, quindi, in questo momento essere preparati e lavorare insieme per affrontare queste sfide e generare nuovo interesse nella materia.

Durante il seminario è inoltre intervenuto Bruno Crispo, Professore del Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione.

L’appuntamento ha segnato l’inizio di un nuovo ciclo di incontri “Cybersecurity talks”, un’iniziativa di Confindustria Trento, Università di Trento e Fondazione Bruno Kessler, nata nel 2023 con l’“Osservatorio per la cybersecurity”: un progetto dedicato a promuovere la consapevolezza e la preparazione delle imprese di fronte alle minacce cibernetiche.