PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * “AUTISMI E INCLUSIONE SCOLASTICA IN PRESENZA E A DISTANZA“: « IL CONVEGNO SI TERRÀ AL CENTRO STUDI ERICKSON, IL 22 E 23 OTTOBRE »

Autismi e inclusione scolastica in presenza e a distanza: il convegno. Strategie e nuove formule di intervento dopo dieci anni di accompagnamento esperto dei consigli di classe trentini.

Il 22 e 23 ottobre si terrà a Trento, presso il Centro Studi Erickson, in Via del Pioppeto 24, un convegno dal titolo “Autismi e inclusione scolastica in presenza e a distanza”. L’iniziativa, rivolta agli insegnanti di tutti gli ordini di scuola, sarà suddivisa in tre sessioni. Apriranno i lavori gli interventi di Ianes, Scattoni, Venuti, Barone e Laghi. A seguire ci saranno testimonianze, workshop e momenti di confronto sulle esperienze maturate e sui materiali prodotti nei percorsi di inclusione degli studenti ASD (Autism Spectrum Disorder) .

Il convegno potrà essere seguito sia in presenza, sia online sulla piattaforma e-learning di IPRASE. Il programma dettagliato è scaricabile dal sito di IPRASE al link: https://bit.ly/2Z3NveR

A conclusione del progetto pluriennale FSE “LE NUOVE FRONTIERE DEL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE Rimuovere le difficoltà d’apprendimento, favorire una scuola inclusiva e preparare i cittadini responsabili e attivi del futuro”, in collaborazione con il Centro Studi Erickson e il Laboratorio di Osservazione, Diagnosi e Formazione – ODFLab dell’Università degli Studi di Trento, IPRASE organizza un denso convegno di due giornate, con l’obiettivo di disseminare le buone pratiche attivate da insegnanti e assistenti educatori trentini a favore dell’inclusione di studenti con disturbi dello spettro autistico.

Si tratta di un importante momento di riflessione e confronto sulle esperienze e sui processi di inclusione scolastica realizzati nel corso degli ultimi dieci anni, nell’ambito delle azioni di accompagnamento formativo esperto attivate da IPRASE nelle scuole trentine, con incontri di formazione teorica, attività laboratoriale e azioni di supporto in itinere per l’apprendimento di strategie inclusive e la ricerca di soluzioni, anche nelle situazioni nuove e inaspettate determinate dalla pandemia. Tutto ciò in linea con i contenuti del recente Disegno di legge n. 17/2019, approvato all’unanimità dal Consiglio provinciale.

Al convegno parteciperanno anche esperti che lavorano in varie realtà e contesti italiani, così da presentare e valutare l’efficacia di modalità di lavoro e approcci diversi, tutti volti a favorire un’inclusione scolastica efficace, pervasiva e in grado di incidere realmente sugli apprendimenti e sulla qualità della vita degli studenti con disturbi dello spettro autistico.

L’appuntamento è quindi per venerdì 22 alle 16.00, presso il Centro Studi Erickson di Gardolo di Trento, in presenza, mentre, per chi vuole assistere ai lavori a distanza, è disponibile anche la diretta streaming. Per partecipare è necessario iscriversi all’evento, sul portale IPRASE al link .