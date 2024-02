COMUNE TRENTO – POLIZIA LOCALE * FRANA: « CHIUSO TEMPORANEAMENTE IL BUS DE VELA, TRAFFICO VERSO LA CITTÀ DEVIATO DA SARDAGNA »

10.07 - martedì 6 febbraio 2024

Chiuso temporaneamente il bus de Vela, traffico verso la città deviato da Sardagna. Un masso caduto sulla Statale 45 Gardesana al bus de Vela e altri trattenuti dalle reti di disgaggio hanno costretto la Polizia locale a chiudere la strada.

Il traffico verso la città è stato deviato da Sardagna per poi essere incanalato – con un by-pass regolato dagli agenti – sul viadotto che arriva allo svincolo di Trento centro.

Il traffico in uscita dalla città verso il lago di Garda invece viene fatto salire da via Brescia ancora per circa un’ora, dopodiché la si potrà tornare a usare normalmente il viadotto.

Intanto sono al lavoro le squadre della Provincia autonoma per mettere in sicurezza con i disgaggi la parete di roccia.