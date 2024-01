COMUNE TRENTO * ATTIVITÀ CULTURALI: « CONTRIBUTI TRIENNIO 2024-2026, LUNEDÌ ULTIMO GIORNO PER PRESENTARE LA DOMANDA »

08.08 - venerdì 5 gennaio 2024

Contributi per attività culturali nel triennio 2024-2026. lunedì ultimo giorno per presentare la domanda. C’è tempo fino alle ore 24 di lunedì 8 gennaio per presentare domanda di contributo per attività culturali da realizzare nel triennio 2024-26. Le proposte vanno inviate all’indirizzo pec servizio.cultura-turismo@pec.comune.trento.it.

L’Amministrazione, con i bandi approvati dalla Giunta lo scorso novembre, ha messo in campo per il triennio 2024-2026 180 mila euro complessivi a sostegno di progetti pluriennali di valorizzazione della città e di eventi culturali o festival che la caratterizzino.

Il primo bando è rivolto ad associazioni senza scopo di lucro ed enti no profit interessati a realizzare un progetto che dovrà avere respiro triennale ed essere specificato in maniera dettagliata in ciascuna annualità. Si tratta di proposte pensate per sviluppare all’interno del contesto cittadino socialità, turismo e prossimità, ma anche iniziative attente ai nuovi linguaggi e alle nuove tecnologie, capaci di intercettare pubblici diversi e coinvolgere gli operatori economici.

Il budget complessivo disponibile per il triennio è di 120 mila euro da suddividere in 40 mila euro annui. Il secondo avviso è invece destinato ad associazioni senza scopo di lucro ed enti no profit per la realizzazione di iniziative triennali territoriali distintive e co-progettate da giovani e realtà universitarie. Anche in questo caso, dovrà essere presentato un progetto quadro triennale che sarà declinato annualmente in maniera più specifica. Saranno premiati eventi o festival basati sulla collaborazione tra mondo giovanile e associazionistico, capaci di incentivare la partecipazione e il dialogo intergenerazionale e produrre riflessi positivi sulla gestione della convivenza urbana.

È previsto un budget complessivo per il triennio di 60 mila euro da suddividere in 20 mila euro annui.

Per maggiori informazioni e per prendere visione della modulistica, è possibile consultare la pagina dedicata, disponibile al link http://tinyurl.com/yck852h8, oppure contattare l’ufficio Cultura, turismo ed eventi chiamando il numero 0461.884286 o scrivendo a servizio.cultura-turismo@pec.comune.trento.it.