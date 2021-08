COMUNE RIVA DEL GARDA (TN) * “ LAGO DI GARDA IN LOVE ”: « I SEI BORGHI DI RIVA – MALCESINE – TORRI DEL BENACO – SAN ZENO DI MONTAGNA – LAZISE – VALEGGIO SUL MINCIO CONDIVIDERANNO UN UNICO PROGRAMMA DI EVENTI, FINO AL 15 AGOSTO »

Ha preso il via ieri la versione estiva di “Lago di Garda in Love”, tradizionale manifestazione romantica di febbraio: fino a domenica 15 agosto i sei borghi di Riva del Garda, Malcesine, Torri del Benaco, San Zeno di Montagna, Lazise e Valeggio sul Mincio condivideranno un unico programma di eventi, “Lago di Garda in Love – Un’estate d’amore”, intrecciando le bellezze presenti in ciascuna delle sei perle lacustri al tema dell’amore.

Nel pomeriggio a Riva del Garda, alla Spiaggia degli Olivi, l’apertura della manifestazione, alla presenza, fra gli altri, del ministro alle autonomie regionali e presidente della Comunità del Garda, del presidente della Provincia autonoma di Trento, del vicepresidente della Regione del Veneto, del presidente della Provincia di Verona, del sindaco di Riva del Garda e del presidente dell’Apt Garda Dolomiti. Un evento all’insegna del rinnovato legame tra enti e operatori di quell’ampio bacino che coinvolge tre Regioni. In chiusura anche le mascotte della zona, Prezzemolo, da Gardaland, e Baldo e Pradabella, della funivia di Malcesine – Monte Baldo.

Molti sono gli appuntamenti in programma a Riva del Garda, a partire dai concerti del Garda Jazz Festival e dalla rassegna Riva in Musica; non mancheranno momenti dedicati alle famiglie, come l’Ora dei burattini e la Tombola dei giocattoli. Eventi ospitati tra il cortile e parco della Rocca, il Palacongressi e il centro storico.

A Malcesine andrà in scena la grande musica spaziando tra vari generi per accontentare un pubblico vario. Aprirà il calendario degli eventi di “Lago di Garda in Love – Un’estate d’amore” il concerto swing “Vele d’amore” di Mauro Ottolini e l’Orchestra dell’Ottovolante. L’ensemble si esibirà dal ponte della storica imbarcazione “Siora Veronica”. Durante la settimana si alterneranno altri appuntamenti musicali. Da non perdere l’aperitivo in musica. Chiuderà la programmazione un grande spettacolo pirotecnico.

A Torri del Benaco lo spettacolo si sposta sul lago: due cantanti si esibiranno dal vivo galleggiando sulle dolci acque del Garda per proporre al pubblico il concerto per voci e pianoforte “Il cuore del lago”. Sempre da piazza Calderini si potrà assistere allo spettacolo musicale dedicato alla grande Milva.

A San Zeno di Montagna in programma ci sono: musica, teatro, street food gourmet e molto altro per una settimana da vivere sulle pendici del Monte Baldo, terrazza naturale sul lago. Da non perdere lo spettacolo “Piano Sky – Emozioni nell’aria”: un artista e il suo pianoforte sospesi in aria si esibiranno avendo come sfondo la romantica vista sul Garda. Al termine della performance il lago si riempirà dei mille colori dei fuochi d’artificio, emozioni da un punto d’osservazione particolare sul Garda.

Nel centro storico di Lazise si troveranno invece le bancarelle del mercatino dell’artigianato “Mani cuore passione”, mentre sul porto e in piazzetta Beccherie diverse offerte di musica dal vivo creeranno atmosfere romantiche. Il porto sarà poi la cornice dello spettacolo coreografico “Stelle d’amore sul lago”, musica e performance artistiche dal vivo nel cuore della notte di San Lorenzo, dove gli innamorati affideranno i propri desideri alle stelle cadenti.

A Valeggio sul Mincio si potrà scoprire il territorio grazie alla “Passeggiata romantica”, ma questa è solo una delle tante attività predisposte per la manifestazione “Lago di Garda in Love – Un’estate d’amore. Piazza Carlo Alberto si riempirà dei colori del mercatino dell’artigianato artistico e il castello, solo per questo evento, sarà il luogo ideale per ammirare le stelle cadenti della notte di San Lorenzo. In programma anche una serata con il cinema all’aperto.

I più romantici potranno salire a 1800 metri d’altitudine con la funivia Malcesine-Monte Baldo, scambiarsi un “Bacio in alta quota”, godendo di un panorama mozzafiato ed usufruendo della promozione dedicata alle coppie nei giorni dell’evento.

In tutte e sei le cittadine l’iniziativa “Selfie in Love” permetterà alle coppie di scattare una fotografia accanto al grande cubo con la scritta “Love” che accomuna tutti i paesi aderenti all’evento.

Gli innamorati sono invitati a scoprire il grande cuore luminoso allestito nel centro storico di Riva del Garda e Torri del Benaco, un simbolo che porterà fortuna a tutti coloro che si baceranno al suo interno.

Sul far della sera i monumenti caratteristici dei paesi del lago si illumineranno di rosso creando una romantica atmosfera. In particolare, si “vestiranno” di rosso la Rocca a Riva del Garda, la Dogana veneta a Lazise, il castello di Malcesine e il castello Scaligero di Valeggio sul Mincio.