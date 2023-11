COMMISSARIATO GOVERNO – TRENTO * SECONDA RIUNIONE OSSERVATORIO PERMANENTE: « CRIMINALITÀ, NELL’INCONTRO ESAMINATE SEGNALAZIONI DI RILIEVO »

14.08 - martedì 14 novembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nella mattinata odierna si è riunito per la seconda volta presso il Commissariato del Governo di Trento l’Osservatorio Permanente sulla criminalità e sulle possibili infiltrazioni del tessuto economico provinciale, costituito in attuazione del Protocollo d’Intesa per la Sicurezza della Provincia di Trento sottoscritto fra il Commissariato del Governo, la Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie Locali.

La finalità dell’Osservatorio Permanente, composto da rappresentati delle FF.OO., da stakeholders pubblici e da associazioni di categoria ed organizzazioni sindacali provinciali, è valorizzare il monitoraggio promosso dal Procuratore Distrettuale Antimafia di Trento e sviluppare strategie coordinate utili ad intercettare tempestivamente ogni possibile tentativo di infiltrazione criminale nel tessuto economico sociale.

La riunione odierna è stata allargata alla presenza dei rappresentanti degli ordini professionali degli Avvocati di Trento e Rovereto e dei Dottori Commercialisti degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto, al fine di rafforzare le sinergie fra enti coinvolti, ottimizzare le risorse ed implementare la circolarità informativa dei dati rilevanti nei settori cruciali dell’economia locale.

Nel corso dell’incontro sono state esaminate segnalazioni di rilievo che verranno nel prosieguo approfondite grazie al raccordo con le autorità investigative di polizia, valorizzando la rete interistituzionale ed il contributo delle categorie professionali le quali hanno rappresentato l’opportunità di implementare la formazione coordinata per le figure e gli esperti coinvolti a vario titolo nei settori nevralgici dell’economia territoriale, in modo da potenziare le conoscenze e le competenze multisettoriali.

Il Commissario del Governo, Prefetto Filippo Santarelli, ha espresso pieno apprezzamento per l’esito positivo dell’incontro che rafforza la sinergia e la cooperazione fra i soggetti istituzionali coinvolti anche al fine di condividere strategie integrate volte alla prevenzione e protezione del tessuto economico e sociale.

*

In allegato, la lista degli enti partecipanti alla riunione odierna.

Osservatorio Permanente” sulla criminalità e sulle possibili infiltrazioni nel tessuto economico provinciale

14 novembre 2023 alle ore 11.00 nella sala riunioni del Palazzo del Governo di Trento, si riunisce l’ “Osservatorio Permanente” sulla criminalità e sulle possibili infiltrazioni nel tessuto economico provinciale.

Sono intervenuti:

il Commissario del Governo del Governo per la Provincia di Trento, il Vice Prefetto Vicario, il Direttore Generale della Provincia Autonoma di Trento, il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Provincia di Trento, il Vice Direttore della Banca d’Italia di Trento, il Presidente di Confindustria di Trento, la Rappresentante della CGIL del Trentino, il Segretario Generale CISL del Trentino, il Segretario Generale UIL del Trentino, il Consigliere della C.C.I.A.A. di Trento, il Dirigente della Squadra Mobile della Questura di Trento, il Comandante del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Trento, il Comandante del G.I.C.O. – Gruppo Investigazioni Criminalità Organizzata del Nucleo di Polizia Economico- Finanziaria della Guardia di Finanza di Trento, il Responsabile Sportello Sicurezza Anticrimine Confcommercio Imprese per l’Italia Trentino – Unione delle Imprese delle Attività Profess. e del Lavoro Autonomo, il Direttore di A.S.A.T. Trento, il Presidente dell’Associazione Artigiani e Piccole Imprese Confartigianato Trentino, il Presidente di C.I.A. – Agricoltori Italiani Trentino, il Direttore di Confesercenti del Trentino, il Presidente di A.N.C.E. – Associazione Trentina Edilizia, il Presidente di Coldiretti Trento, il Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Trento, il Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Rovereto, la Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento.