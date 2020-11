CGIL CISL UIL – TRENTINO * COVID: « AUGURIAMO AL PRESIDENTE FUGATTI E AI DUE COMPONENTI DI GIUNTA CONTAGIATI UNA RAPIDA GUARIGIONE »

Presidente Fugatti positivo al Covid 19, gli auguri di Cgil Cisl Uil. Dichiarazione dei segretari generali Andrea Grosselli, Michele Bezzi e Walter Alotti.

“Abbiamo appreso la notizia dalla stampa locale che il presidente Maurizio Fugatti è risultato positivo al tampone per il coronavirus, così come due assessori provinciali. Auguriamo al presidente e due componenti di giunta contagiati una rapida guarigione e un rientro il prima possibile in piena attività.

I casi di positività anche all’interno dell’Esecutivo e dello staff dei collaboratori dimostrano purtroppo la natura infida di questo virus, ma anche che attenzione e cautela non sono mai abbastanza. Ci auguriamo di vedere la Giunta pienamente operativa nel più breve tempo possibile e apprezziamo l’impegno a continuare ad operare e a seguire le questioni più importanti per il nostro Trentino anche in modalità “a distanza”.