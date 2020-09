La collaborazione, nata nell’ambito della Rete dei Festival, tra la piattaforma musicale dell’Euregio UploadSounds ed il Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza, regala ai trentini Mondo Frowno la grande opportunità di suonare sul prestigioso palco del MEI.

Dopo il successo della ​Upload School​, iniziativa dedicata ai giovanissimi musicisti trentini, e a pochi giornidallaprimadatadel​Tour​,aR​ overeto​il​10ottobre​con​DavideToffolo​,illavorodi UploadSounds​ si concentra anche sull’​attività di Export​. Grazie alla ​collaborazione tra la Rete dei Festival​, a cui la piattaforma dell’Euregio aderisce, ed il ​Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza​ infatti il prossimo ​3 ottobre​ s​ ul palco della prestigiosa manifestazione​ dedicata alla scena musicale indipendente italiana ci saranno anche ​i trentini Mondo Frowno​.

Appuntamento imprescindibile​ per tutti gli appassionati e gli addetti ai lavori del ​mondo della musica​, il ​MEI​, giunto quest’anno alla ​venticinquesima edizione​, vedrà tra i suoi protagonisti artisti del calibro di ​Piero Pelù​, ​Tosca​ e ​Omar Pedrini,​ giovani emergenti come ​Galeffi​ ed ​Ernia​, ma anche il duo composto da ​Colapesce e Dimartino​, che suonerà in occasione della ​finalissima di Upload​ al Teatro Santa Chiara di Trento​ il prossimo 1​ 2 dicembre​ ed al MEI riceverà addirittura ​due importanti riconoscimenti​: il Premio PIMI di Migliori Artisti Indipendenti dell’anno, e il Premio PIVI per il Miglior Videoclip Indipendente dell’anno.

I​ Mondo Frowno​, ovvero Alessandro Coppola alla voce e alla chitarra, Stefano Negri al basso e Mauro Cont alla batteria, suonano insieme da gennaio 2015. A marzo 2015 esce la prima canzone “I’ll be the Rain” e ad agosto dello stesso anno registrano il primo Ep autoprodotto di 4 brani, intitolato “MNDFRWN”, stampato nel marzo 2016. Nel 2017, dopo aver raggiunto la finale di Upload e aver vinto il concorso “Suoni Universitari”, pubblicano online il secondo EP “Feedback” composto da 5 brani. Protagonisti di un’intensa attività live in regione e non, tra cui un concerto al leggendario “Cavern Club” di Liverpool e l’apertura per artisti come Joe Lally (Fugazi), Marta Sui Tubi, Willie Peyote, Gazzelle e Colombre, ad aprile 2020 hanno dato alle stampe il nuovo album “This! Again?” preceduto dal video di “30th Parade”.

Al ​MEI di Faenza​ i ​Mondo Frowno​ si esibiranno sul “p​ alco Corona​”, in Piazza Martiri della Libertà, nella ​serata di sabato 3 ottobre​: un passo importante nel ​processo di crescita​ della band trentina, che ​UploadSounds​ è ben lieta di affiancare, così come fa con tutte le altre ​band iscritte alla piattaforma​ per l’edizione 2020, che potranno essere selezionate per le ​7 tappe dell’Upload On Tour​ e avranno l’opportunità di ​partecipare al contest​ che terminerà con la ​finale del 12 dicembre ​e l’assegnazione dei ​premi dedicati ai primi 3 classificati​ e al ​miglior artista under21​.