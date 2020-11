EVERNESS * MERCATINI NATALE TRENTO 2020: « AD OGGI NON C’è UN PROVVEDIMENTO UFFICIALE DEL COMUNE DI DIVIETO ALLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE »

Everness comunica che oggi 4 novembre 2020, a seguito del nuovo DPCM che non pone ulteriori limiti allo svolgimento dei mercati in Provincia di Trento, ha chiesto formalmente al Consiglio delle autonomie locali, al Sindaco del Comune di Trento, alla Polizia Locale del Comune di Trento, al Presidente della Provincia Autonoma di Trento, al Servizio Cultura e Turismo del Comune di Trento, al Direttore Generale del Comune di Trento e al Commissario del Governo se i Mercatini di Natale Trento 2020 si possono fare.

Ad oggi infatti non c’è un provvedimento ufficiale del comune di Trento di divieto allo svolgimento della manifestazione in oggetto, che coinvolge oltre 100 imprese locali e che rientra tra i “mercati tipici” i quali, anche in base all’ordinanza provinciale n. 49 del 26 ottobre, si possono svolgere per “contemperare l’esigenza primaria di tutela della salute pubblica con la tutela, laddove possibile, degli interessi economici e sociali della comunità”.

Everness ha già presentato al comune un protocollo anti-Covid19 specifico per i mercatini di Natale Trento 2020 che ha ottenuto il massimo punteggio da parte della commissione. La gara di appalto si era conclusa con l’aggiudicazione all’APT che però ha comunicato, anche sul sito ufficiale, che quest’anno non realizzerà la manifestazione. In base al bando di gara l’organizzazione spetterebbe quindi ad Everness, seconda classificata.

“Facile dire stop a tutto quando ti pagano lo stipendio anche se non lavori – dice Agostino Carollo, titolare di Everness – ma noi siamo imprenditori e, nel rispetto delle norme per la tutela della salute, ce la stiamo mettendo tutta per provare a realizzare la manifestazione. I mercati all’aperto, come quello del giovedì a Trento, si svolgono regolarmente e quindi non si vede perché, se le norme lo consentono e con le necessarie garanzie di tutela della salute, non si dovrebbero realizzare i Mercatini di Natale in spazi ampi e all’aperto, come piazza Fiera, dove le regole del distanziamento sociale potrebbero essere facilmente rispettate”.