COMMISSARIATO GOVERNO – TRENTO * FERRAGOSTO – SICUREZZA STRADALE: « LE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE INTERESSERANNO LE PRINCIPALI ARTERIE MONTANE E LE STRADE CHE CONDUCONO AI PASSI ALPINI »

In sede di Riunione di Coordinamento delle Forze di Polizia, tenutasi nella giornata di ieri 11 agosto, e alla luce delle indicazioni fornite dal Ministero dell’Interno con apposite circolari, è stata disposta, in particolare per il prossimo fine settimana coincidente con la ricorrenza del Ferragosto, l’ulteriore implementazione dei servizi interforze finalizzati a prevenire l’incidentalità stradale e ad assicurare il rispetto delle norme del Codice della Strada a tutela della sicurezza e dell’incolumità di tutti gli utenti.

Tali attività di prevenzione e controllo interesseranno le principali arterie montane e le strade che conducono ai Passi alpini, caratterizzate da un intenso traffico veicolare soprattutto in questo periodo dell’anno.