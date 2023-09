CNCA TRENTINO ALTO ADIGE * “SETTIMANA DELL’ACCOGLIENZA 2023”: « ALLA RICERCA DI UNA CASA SICURA, A TRENTO – FONDAZIONE CARITRO (2/10 – 20.30) »

21.50 - sabato 30 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Quali sono le cause che spingono le persone a lasciare le loro case, i loro affetti e le loro famiglie? Quali motivazioni sono così forti da affrontare viaggi impossibili? Perché rischiare la vita lungo rotte pericolosissime è preferibile al restare nel loro Paese? Perché il Mediterraneo è diventato un grande cimitero? E quali difficoltà incontrano le navi di soccorso dopo le nuove disposizioni del governo? Quali sono le speranze e le aspettative delle persone che arrivano in Europa? Quali ostacoli trova un richiedente asilo che riesce ad attraversare frontiere sempre più presidiate nel vedere riconosciuti i propri diritti in Italia?

Domande sempre più urgenti in una fase nella quale si ostacolano i soccorsi in mare, si erigono muri e barriere di filo spinato, si elimina l’accoglienza diffusa, si costruiscono centri dove confinare le persone per diciotto mesi senza possibilità di contatto con l’esterno, dove si toglie dignità alle persone. Nell’indifferenza generale di una società che si sta adeguando alla disumanità delle politiche italiane ed europee.

A tutte queste e ad altre domande risponderanno:

– Amodeo Orlando – medico soccorritore, già Primo Dirigente Medico della Polizia di Stato

– Elisa Dossi – giornalista Rai News 24

– Alberto Guariso – tra i fondatori di RESQ, che ha messo in mare una nave di soccorso nel Mediterraneo

– Alidad Shiri – giornalista e scrittore afghano

Introduce e modera Fulvio Gardumi – giornalista.

ALLA RICERCA DI UNA CASA SICURA

Fra speranze, naufragi, salvataggi, respingimenti, inclusioni

02/10/2023

Ore 20.30

Presso la Sala Conferenze di Trento della Fondazione Caritro Via Calepina, 1 – Trento