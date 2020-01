SETTIMANALE “ CHI “ * LAPO ELKANN: « LE IMMAGINI DELL’IMPRENDITORE A ST MORITZ MENTRE INIZIA LA FATICOSA RIABILITAZIONE »

Il settimanale Chi pubblica in esclusiva, nel numero in edicola da mercoledì 8 gennaio, le prime immagini di Lapo Ekann, 42 anni, dopo il terribile incidente d’auto avvenuto in Israele un mese fa nel quale ha rischiato di morire. L’imprenditore è stato fotografato a St. Moritz con un collaboratore, un amico, che lo aiuta nella riabilitazione. Lapo Elkann, visibilmente provato si sposta ancora su una sedia a rotelle, ma approfitta delle giornate di sole per ricominciare a camminare seppure per brevi tratti. Dopo l’incidente ha perso dieci chili, è ammaccato un po’ dappertutto, ma soprattutto lo è nell’anima, nell’orgoglio, nella consapevolezza di dover ripartire ancora una volta.

Circa un mese fa, mentre viaggiava da Gerusalemme a Tel Aviv l’auto su cui viaggiava è stata coinvolta in uno scontro e Lapo è finito in coma per due giorni. Appena uscito dall’ospedale, Lapo ha voluto ringraziare Dio e i medici per essere ancora fra di noi, per i ragazzi che ha visto morire in ospedale, per gli amici e la famiglia. «Voglio dedicare il mio tempo, il mio cuore e risorse economiche a fare del bene occupandomi della mia Onlus, che non è un capriccio da bambino viziato», ha dichiarato. «Umanamente Lapo Elkann non è come lo descrivono gli altri, ma è un uomo con il cuore aperto e che ha voglia di fare del bene. Con l’incidente ho capito che è questo il mio nuovo motto di vita. Il motivo della mia vita oggi è aiutare gli altri e chi ha i miei stessi problemi, ma non i miei stessi mezzi per cercare di uscirne».