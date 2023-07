GDF – VICENZA * CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI: « SEQUESTRATI 460 MILA EURO NEI CONFRONTI DI UN ECCLESIASTICO, DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI »

13.06 - venerdì 21 luglio 2023

Si allega il comunicato stampa a firma del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza relativo ad un’attività svolta ieri da militari del Nucleo PEF di Vicenza relativa all’esecuzione di un decreto di perquisizione personale, domiciliare ed informatica nei confronti di un ecclesiastico appartenente all’ordine dei Frati Minori dei Cappuccini di Rovigo, per il delitto di circonvenzione di persone incapaci commesso in Vicenza. Contestualmente i finanzieri hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo per complessivi euro 459.479,53 emesso dal GIP del Tribunale di Vicenza nei confronti del prelato.