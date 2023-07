CIVETTINI E PATERNOSTER (EX CONSIGLIERI PAT) * LEGA TRENTINO: « LA POSIZIONE DEL COMMISSARIO DIEGO BINELLI PORTA ALLA SCONFITTA »

17.58 - domenica 2 luglio 2023

La posizione del commissario trentino della Lega Salvini, Diego Binelli, porta alla sconfitta. Come ex esponenti di primo livello della Lega Nord nel territorio e nelle istituzioni come ex consiglieri provinciali, non possiamo condividere le posizioni dell’attuale commissario trentino della Lega Salvini, Diego Binelli, secondo cui per la guida del Trentino 2023 dopo Fugatti c’è solo Fugatti.

Così come non è condivisibile il metodo politico che ha portato a questa decisione, evidentemente frutto del solito cerchietto ristretto di ultra fedelissimi (e personalmente interessati) che Fugatti ha costruito attorno alla sua persona, dove loro decidono e tutti gli altri iscritti ed esponenti nelle istituzioni devono semplicemente obbedire.

Oggi si sta ripetendo lo scenario che tra il 2016 e il 2018 ha visto molti uscire dalla Lega Nord proprio per mancanza di democrazia e confronto, per carenza di quella minima discussione politica che dovrebbe essere il sale della vita quotidiana di ogni partito, che poi si riflette per il bene del Trentino. E i risultati si vedono tutti in una base di iscritti fortemente ridotta rispetto al passato, con tanti che non rinnovano la tessera per la profonda sfiducia nell’attuale vertice del partito trentino.

In Trentino il centro destra ha la possibilità di vincere, sempre che riesca a superare i personalismi e le decisioni calate dall’alto. Chiudersi a riccio e a testuggine solo sulla ricandidatura di Fugatti evitando di prendere in considerazione ogni altro scenario è indice di incapacità politica, oltre di non conoscere la storia che, nel 2018, ha visto protagonista, nel campo del centro sinistra, Ugo Rossi. Situazione poi ripetutasi nel 2022 a Verona, dove il candidato del centro sinistra Damiano Tommasi ha vinto sull’uscente sindaco del centro destra Federico Sboarina proprio per il mancato appoggio della Lega Salvini.

Se i vertici trentini e nazionali della Lega Salvini non riescono a capire la situazione in Trentino, è molto probabile che il prossimo 22 ottobre Fugatti debba comunque dire addio alla vittoria. E questo sarebbe solo a causa di un’inspiegabile e ingiustificabile mancata apertura a Fratelli d’Italia che oggi, anche in Trentino, è la colonna portante della coalizione di centro destra.

Claudio Civettini

Luca Paternoster

Ex consiglieri provinciali Lega Nord