PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * “ ASPIRAZIONI-ISPIRAZIONI ”: « SI PARTE DOMENICA 5 SETTEMBRE AL RIFUGIO MALGA SAUCH DI GIOVO (TN), CON “ ASPIRAZIONI A MATITA – L’ARTE DI FARE IRONIA ” »

Sette gli incontri in Trentino e Alto Adige. Appuntamenti a ingresso gratuito, con prenotazione e green pass obbligatori. Info su www.generazioni.online

Rassegna Generazioni 2021: “aspirazioni&ispirazioni”.

Valorizzare le idee che nascono dal basso, setacciare i territori alla ricerca di energie e talenti, far sentire la voce di chi anima questi luoghi: questi gli obiettivi di “Generazioni”, il progetto che le cooperative sociali Young Inside e Inside coltivano da tre anni con il sostegno delle Province autonome di Bolzano e Trento e della Regione autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol.

Anche quest’anno, Generazioni propone nel mese di settembre una rassegna di eventi distribuiti sull’intero territorio regionale.

*

GLI APPUNTAMENTI

Si parte domenica 5 settembre al Rifugio Malga Sauch di Giovo (TN) con “aspirazioni a matita: l’arte di fare ironia”. La giornata di Generazioni si apre alle 10.00 al Lago Santo, con un’escursione alla scoperta delle bellezze del territorio. Alle 11.00, visita guidata al Roccolo del Sauch, un’incredibile architettura vegetale utilizzata fino agli anni Sessanta per la cattura degli uccelli migratori. Il protagonista principale della giornata è però Marco “Makkox” Dambrosio, fra i più irriverenti e brillanti disegnatori e fumettisti italiani. Alle 14.30, nel prato antistante il rifugio, Makkox, ripercorrerà con il pubblico di Generazioni il proprio percorso artistico e professionale. Racconterà come sia possibile districarsi con ironia e creatività tra i temi di maggior attualità.

Mercoledì 8 settembre, alle 18.00, Generazioni fa tappa alla Casa della Cultura di Merano (BZ). Federico Taddia, divulgatore e autore televisivo, firma del quotidiano La Stampa e conduttore di “Padrieterni” su Radio24, incontra le ragazze e i ragazzi di Fridays For Future Southtyrol. Si parlerà di giovani e ambiente, di mass media e informazione, di lotta al cambiamento climatico e confronto generazionale. Il titolo dell’incontro è “Ascoltaci! Giovani che chiedono voce”.

Domenica 12 settembre, la rassegna raggiunge Maso Drocker, a San Giacomo in Val di Funes (BZ). Alle ore 15.00, protagonisti di “Save the planet: ogni azione conta” sono Craig Leeson, documentarista australiano autore del documentario “A Plastic Ocean” e la biologa marina e divulgatrice Mariasole Bianco, punto di riferimento nazionale e internazionale per le politiche legate alla tutela dell’ambiente marino e allo sviluppo sostenibile. Si confronta con loro Michele Nardelli, membro del Consiglio nazionale di Slow Food.

Martedì 14 settembre, Generazioni torna in Trentino, a Campo Lomaso. Alle ore 20.00, il Convento di Campo ospita l’incontro “La dolce vita: Federico Fellini un maestro senza tempo”, con Francesca Fabbri Fellini, nipote del leggendario regista e autrice del documentario “Le Fellinette”, e Franco Dassisti, giornalista, critico cinematografico e conduttore radiofonico. Un viaggio tra attualità e amarcord per riscoprire il grande Federico a poco più di cento anni dalla nascita.

Sabato 18 settembre, alle 20.30, il Teatro Studio di Bolzano è la location per “Uno spettacolo divertentissimo che non finisce assolutamente con un suicidio”, di e con Lodo Guenzi. Il frontman de Lo Stato Sociale racconta il percorso di una persona attraverso la fama, con aperture in stand up e digressioni sulla sua esperienza personale: perché si continua a stare sulla scena oggi? Per passione? Per imparare a guardarci e riconoscerci come esseri umani? A seguire, incontro con il pubblico.

Domenica 19 settembre, alle 18.00, Borgo Valsugana (TN) ospita, come da tradizione, un incontro dedicato allo sport. Veronica Yoko Plebani è protagonista di “Fame di vita: quando lo sport insegna a rinascere”. Classe 1996, atleta paralimpica, Plebani ha fatto dello sport e delle sfide la sua vita. Nel 2011, Veronica è colpita da una meningite fulminante, a cui sopravvive riportando diversi danni fisici ma anche una grande voglia di rimettersi in pista. A Borgo racconterà la sua storia di determinazione e coraggio.

Infine, martedì 21 settembre, alle 18.30, la rassegna Generazioni si conclude a Trento, nell’anfiteatro della Bookique. Tiziana Ferrario, giornalista, volto storico della Rai, attenta da sempre al tema delle donne nella società, si confronta con Carlotta Vagnoli, autrice, attivista e influencer, impegnata a contrastare pregiudizi e a sensibilizzare l’opinione pubblica contro la violenza di genere. Il titolo dell’incontro è “Farfalle libere? Donne, democrazia e pari opportunità”.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito, ma è necessaria la prenotazione. Tutte le informazioni e le modalità per accedere agli eventi sono su www.generazioni.online. Nel rispetto delle normative vigenti, per accedere agli eventi di Generazioni occorre la Certificazione verde COVID-19 (Green Pass).

La rassegna “Generazioni” è promossa dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dalla Regione Trentino – Alto Adige/Südtirol. Organizzano: Cooperative sociali Young Inside e Inside. Partner: Mercurio Società Cooperativa. Con il patrocinio di: Comune di Giovo, Comune di Cembra Lisignago, Comune di Funes, Comune di Comano Terme, Città di Bolzano, Comune di Borgo Valsugana, Comunità Valsugana e Tesino, Comune di Trento.