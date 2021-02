CODICI * PRATICA COMMERCIALE SCORRETTA: « MASCHERINE E KIT ANTICOVID19, SCATTA L’AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI CONSUMATORI CHE HANNO FATTO ACQUISTI SU VOVA.COM »

Codici: mascherine e kit antiCovid19, scatta l’azione per il risarcimento dei consumatori che hanno fatto acquisti su Vova.com.

Ammontano a 3 milioni di euro le multe che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inflitto alla società ZC (FR) Limited al termine di un procedimento a cui ha preso parte l’associazione Codici, impegnata a tutelare i consumatori.

L’Antitrust ha accertato una pratica commerciale scorretta in merito alla promozione ed alla vendita di prodotti connessi alla pandemia tramite la piattaforma di e-commerce vova.com/it, ed una violazione del Codice del Consumo per le informazioni assenti o incomplete sui diritti dei consumatori nei contratti a distanza.

Sotto accusa l’offerta di mascherine filtranti e test kit per l’autodiagnosi domiciliare del Covid19, in grado di ingannare e mettere in pericolo la salute dei consumatori, complici claim relativi all’asserita capacità di prevenzione rispetto al contagio da Covid19 o di rilevazione del virus nel sangue umano. Il tutto con prezzi elevati e con informazioni poco chiare che hanno ostacolato il diritto al recesso dei consumatori.

“Da mesi – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – siamo impegnati a vigilare su un settore, quello delle vendite online di prodotti legati alla pandemia, che, purtroppo, presenta tanti lati oscuri. Dai prezzi gonfiati alle reali capacità dei prodotti commercializzati, sono tanti i casi che abbiamo segnalato alle Autorità. In questa vicenda, dopo la multa dell’Antitrust è il momento di rimborsare e risarcire i consumatori danneggiati”.

Chi ha fatto acquisti sulla piattaforma di e-commerce vova.com/it, nello specifico mascherine filtranti o test kit per l’autodiagnosi domiciliare del Covid19, può rivolgersi all’associazione Codici, telefonando al numero 06.55.71.996 oppure scrivendo all’indirizzo email segreteria.sportello@codici.org.