CENTRO EUROPEO CONSUMATORI – BOLZANO * SALDI: « COMPARATORI DI PREZZO ON-LINE, VALIDO STRUMENTO PER GLI ACQUIRENTI »

Tempo di saldi e di caccia alle offerte. I comparatori di prezzo online possono essere un valido strumento per i consumatori. I comparatori di prezzo online sono uno strumento sempre più utilizzato dai consumatori per trovare i prodotti migliori al prezzo più conveniente. Sono particolarmente utili durante il periodo dei saldi, quando i prezzi dei prodotti possono subire forti variazioni, per verificare se le sbandierate “super offerte“ siano veramente tali.

Spesso durante i saldi il consumatore si trova di fronte all’indicazione del “prezzo precedente” applicato, barrato e seguito dal prezzo finale scontato: ma è veramente quello il prezzo precedentemente applicato al bene?

A partire da luglio 2023, con l’entrata in vigore della cosiddetta Direttiva Omnibus, è già prevista legislativamente un’importante tutela a riguardo per i consumatori. È infatti il nuovo articolo 17-bis del Codice del Consumo, nel quale è stata trasposta la normativa che proviene dal legislatore europeo, a stabilire che, nel corso delle campagne promozionali, il venditore deve esporre chiaramente al consumatore il prezzo precedente applicato. Per “prezzo precedente” si intende il prezzo più basso applicato dal venditore nei 30 giorni precedenti l’applicazione della riduzione di prezzo.

Un tanto vale ovviamente anche quando si acquista online: ma se sempre più shop online si stanno adattando a questa normativa, alcuni ancora non si sono adeguati agli obblighi in vigore.

Come funzionano i comparatori di prezzo?

Ecco che allora possono tornare utili strumenti reperibili nel web come i comparatori di prezzo, che raccolgono i prezzi di un determinato prodotto da diversi negozi online. L’utente può quindi inserire il prodotto al quale è interessato nel comparatore e visualizzare una tabella con i prezzi di tutti i principali shop online che lo vendono.

Oltre a confrontare i prezzi, i comparatori di prezzo possono offrire anche altri servizi utili ai consumatori.

Ad esempio, sempre più spesso, offrono una dettagliata scheda tecnica del prodotto, una raccolta di recensioni sia dagli store stessi che da siti esterni dedicati proprio alle recensioni e ultimo ma non meno importante è sicuramente il servizio di tracciatura dei prezzi nel tempo.

Tracciare i prezzi nel corso dell’anno

Alcuni comparatori di prezzo offrono anche il servizio di tracciamento dei prezzi. Questo servizio consente agli utenti di monitorare l’andamento del prezzo di un determinato prodotto nel corso dell’anno. In questo modo, è possibile verificare se un’offerta è davvero vantaggiosa o se il prezzo è stato invece ritoccato in maniera tale da far apparire un prezzo scontato quello che normalmente è il prezzo standard del bene desiderato.

Uno strumento utile da utilizzare con la giusta cautela

Quando si sta cercando l’offerta giusta dunque, un comparatore di prezzo può davvero tornare molto utile a districarsi tra la giungla dei prezzi e la moltitudine di negozi offerti online. Ad esempio, quando utilizzando questi strumenti ci accorgiamo che un’offerta è proverbialmente troppo bella per essere vera, dovrebbe farci da campanello d’allarme per verificare con attenzione da chi stiamo acquistando.

È da ricordare comunque che questi strumenti online, spesso offerti gratuitamente, potrebbero offrire risultati sponsorizzati, privilegiando magari la visualizzazione di alcuni shop piuttosto che altri: giusto dunque ricordarsi di interpretare sempre con la giusta cautela i risultati delle ricerche. Utilizzare questi portali per farsi un’idea dei prezzi di mercato e dell’andamento degli stessi non deve quindi sostituire una propri autonoma ricerca per scegliere davvero il prodotto che vogliamo. Infine è importante verificare che il prezzo riportato dal portale di comparazione corrisponda effettivamente a quello poi applicato nel negozio online vero e proprio scelto.

È anche possibile che alcuni portali richiedano un’iscrizione per rimanere aggiornati sulle variazioni di prezzo dei prodotti che ci interessano: attenzione che, ovviamente, i dati personali forniti in fase di registrazione, qualora concediate la relativa autorizzazione, potranno essere anche utilizzati a fini di profilazione e marketing personalizzato.

I prezzi sono in saldo, i tuoi diritti no!

I comparatori di prezzo online possono essere un valido aiuto per i consumatori per risparmiare sui propri acquisti. Tuttavia, è importante anche ricordare che durante i saldi gli obblighi dei commercianti non vengono meno e che i diritti del consumatore sono in vigore come durante il resto dell’anno. I consigli per gli acquisti on line sono sempre validi tutto l’anno!

E allora. prima di effettuare un acquisto online, è importante leggere attentamente le condizioni di vendita del negozio (in particolare verificare i termini di recesso e la politica di reso), scegliere metodi di pagamento sicuri, come la carta di credito, ricordarsi che si ha a disposizione per legge il diritto al ripensamento e alla garanzia legale e soprattutto, cosa che troppo spesso diamo per scontata, verificare da chi stiamo comprando e dove si trova la sede legale dell’esercente.